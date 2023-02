Una fuga de gas en Guadalajara obliga a confinar un polígono: "Me he enterado al salir con un cliente"

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, ha activado a las 12.00 horas de este martes el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), en fase de alerta en la provincia de Guadalajara, tras la rotura accidental de la tubería general de gas (Guadalajara-Madrid), provocada por las obras de desmantelamiento de una empresa del Polígono Industrial de Cabanillas del Campo.

Unos operarios trabajaban en la demolición de una antigua nave de pintura cuando, de pronto, se ha pinchado uno de los gaseoductos que abastece Madrid, lo que ha provocado la fuga. Durante buena parte de la mañana, los trabajadores del polígono han estado confinados "por precaución", las carreteras cortadas a 800 metros a la redonda y varios servicios ferroviarios han sido suspendidos.









La población de Cabanillas del Campo, de unos 10.000 habitantes, ha sido informada a través del nuevo sistema de alerta del 112, de mensajes SMS. Un sistema que se pone en marcha este miércoles, pero que se ha activado de forma excepcional un día antes.

Sergio de Luz tiene un taller en ese polígono confinado. En 'Mediodía COPE', ha contado que se "ha enterado por las sirenas. He salido a la calle con un cliente y he visto un montón de coches de la Guardia Civil".

"No he notado ningún tipo de olor. Mi nave justo cortaba el límite del perímetro, así que no hemos sido confinados", ha explicado. "Si no pregunto, ni me entero". De hecho, asegura que no ha recibido la alerta del 112. "Conozco a gente que le ha llegado, pero a mi no", explica.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado