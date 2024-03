Ucrania, un pueblo traumatizado: "Los sacerdotes ya no tienen palabras para poder dar consuelo"

Ucrania vive su tercera Semana Santa en guerra. Se percibía tristeza en las celebraciones del Domingo de Ramos. La mayoría de creyentes de rito latino o grecocatólico que acuden a las ceremonias son mujeres, mayores y algún que otro soldado de permiso: “Intentan vivirlo lo mejor que pueden y con un espíritu de no rendirse ante las visicitudes y lo terrible de la guerra. Dicen que si nos rendimos esto puede contniuar en el resto de Europa y quieren defender a su país por el bien de su país y por el bien de Europa”, ha explicado en'Mediodía COPE' el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, José María Gallardo, que desde una semana se encuentra en el país para conocer de primera mano los proyectos de la fundación pontificia.

Dos años después de la invasión rusa, la población está viviendo un desgaste tremendo. A los más de 35.000 fallecidos, 200.000 heridos y doce millones de desplazados, hay que sumar la desesperanza que se ha instalado entre los ucranianos. El 80% de la población está traumatizada por el conflicto.

La Iglesia de Ucrania pone el foco en tratar las heridas psicológicas de la guerra

De ahí que la Iglesia de Ucrania haya puesto el foco en la atención al trauma de una población en estado de shock. Para ello, las diócesis han puesto en marcha programas de formación psicológica a sacerdotes, seminaristas y congregaciones para que dispongan de las herramientas necesarias para dar esperanza a este martirizado pueblo, y en la que colabora Ayuda a la Iglesia Necesitada.

“Vemos a la gente agotada, pero la solidaridad continúa y nos hemos encontrado a gente con ganas de luchar, de salir adelante y no permitir que la injusticia se apodere de este país”, ha señalado Gallardo.

El director de la fundación pontificia en España ha explicado que la atención al trauma es uno de los tres pilares en la ayuda a Ucrania, junto a la curación de heridas, atención a jóvenes y niños y la formación psicológica a sacerdotes y religiosos en primera línea: “El foco lo queremos poner en cuidar a los que cuidan, puesto que son las personas que tienen que mantener una situación mental y física acorde con la situación tan dura que viven”, ha señalado.

Los formadores son los propios presbíteros o religiosos, algunos de ellos profesores en los seminarios de rito grecocatólico y latino que previamente se formaron: “Intentamos llegar a todos los seminaristas y sacerdotes de todo el territorio. Hasta la fecha más de 6.000 sacerdotes han sido apoyados por nuestros programas”, ha precisado José María Gallardo en 'Mediodía COPE'.

"Ves a familias desesperadas y una Iglesia más viva y fuerte que nunca"

A lo largo de esta semana, Gallardo ha conocido casos tremendos: familias rotas por el dolor y una Iglesia viva pero desbordada en la atención: “Los religiosos y sacerdotes me cuentan que es un continuo, una situación permanente de asistencia en las iglesias, funerales, entierros... que a veces ya no tienen palabras para poder dar consuelo a las personas que han sufrido la pérdida de un familiar. No hay ningún ciudadano de este país que no haya perdido a un familiar. Cuando hemos recorrido los cementerios se te cae el alma a los pies porque ves a jóvenes de 19 o 20 años que han fallecido porque fueron voluntarios al frente. Ves a familias rotas y desesperadas lo que nos encontramos y una Iglesia más viva y fuerte que nunca que intenta estar a la altura de las circuntancias para poder ayudar y sanar desde un punto de vista psicológico y espiritual”, ha recalcado el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España.

Los interesados en participar en estos programas para Ucrania, pueden hacerlo a través de la página webayudaalaiglesianecesitada.org o al teléfono 91 725 92 12.