'Twin Peaks', la serie que revolucionó la televisión y otros seriales que cambiaron nuestras vidas

El mundo del cine y la industria hollywoodiense lloran la muerte del polifacético director estadounidense David Lynch, un ser "radiante de luz" que el mundo echará de menos.

La actriz Naomi Watts, quien protagonizó la obra magna de Lynch, Mulholland Drive, asegura estar "con el corazón roto" tras la muerte de su mentor a los 78 años.

Y si este montanés, que había nacido en Missoula -en Montana-, fue clave en la carrera de Watts, a Kyle Merritt MacLachlan, el agente Dale Cooper en el fenómeno Twin Peaks, , Lynch le rescató del ostracismo. "Claramente vio algo en mí que ni siquiera yo reconocía. Le debo toda mi carrera, y mi vida en realidad, a su visión".

Series que han marcado nuestras vidas

Sin duda Twin Peaks fue un fenómeno mundial, como todavía no había series a demanda porque no había plataformas de streaming, había que aguantar pacientemente al día de la semana en el que ponían el siguiente capítulo. Marcó a generaciones en todo el planeta, pero no ha sido la única.

Alamy Stock Photo La imagen de Laura Palmer que provocaba escalofríos

Puede que alguna de estas series la recuerdes con nostalgia o todas. Nos hemos fijado en series de los 80 y los 90, pero después han venido muchas más. ¿Cuál marcó tu vida?