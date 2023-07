La tutora de Alcaraz en Primaria recuerda en 'Mediodía COPE' la infancia del tenista: "Tiene buen corazón"

Los españoles estamos este lunes de celebración. Y, por supuesto, en El Palmar (Murcia). Su Carlitos, al que han visto siempre con la raqueta en la mano, ha logrado derrotar a Djokovic. Así narró el histórico momento nuestro compañero Ángel García.

Una batalla de cinco horas. Finalmente, Alcaraz venció con un último punto muy emocionante. Se convirtió en un sueño cumplido para él. Lo de ayer no lo olvidará ni él, ni todos sus vecinos. Cuando nosotros veíamos al tenista ayer, ellos veían al niño que hacía malabares para seguir con sus estudios y compaginarlo con su amor por el tenis.

Loli Moreno fue la tutora de Alcaraz en quinto y sexto de primaria. Ella conoce muy bien las debilidades y las fortalezas del tenista. Con ella hemos hablado este lunes en los micrófonos de 'Mediodía COPE'.

"No nos lo creemos, es impresionante. Este niño es increíble. Es muy competitivo, pero tiene muy buen corazón. Estamos todavía con una resaca emocional", indica.

De niño, explica esta docente, era como los demás. "Es inteligente, aprende rápido y se centra en lo que tiene. Él ya salía a sus competiciones, se iba, yo le programaba una serie de actividades y luego me decía que no podía. Al principio, yo me lo tomaba fatal pero luego ya le dije: '¿te merece la pena?'. Y él me respondió: sí, seño. Nos adaptamos a eso", explica Loli a Pilar García Muñiz.





En el colegio en el que estuvo el tenista se ha hecho un mural con la cara de Carlos cuando era "Carlitos de verdad. Con 11 añitos. Con la supervisión de sus padres. Hay una parte que le ha hecho una artista y otra parte que la ha hecho el resto de alumnos. Es un ídolo para ellos y además Carlitos es tan bonito que se hizo fotos con todos".

Nuestros compañeros de 'Tiempo de Juego' te dieron todas las claves del partido con la narración de Ángel García, que gritó eufórico tras narrar, como en los viejos tiempos, un triunfo español en una pista icónica tanto tiempo después. Escucha aquí el audio completo del momento en el que Alcaraz derrotó a Djokovic.

