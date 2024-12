Los tres motivos que hacen aún más difícil el acceso a la vivienda entre los jóvenes de España: "¿Quién puede avalarlos?"

Según recoge el Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo, solo un 36% de los menores de 35 años son actualmente propietarios de una vivienda en Madrid. A principios de siglo, la cifra era casi el 70%.

Además de ello, el 20% de los hogares con menor renta dedican hoy en día más del 70% de sus ingresos solamente a pagar el alquiler, según el avance de resultados del último Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España de la Fundación FOESSA elaborado con datos el segundo trimestre de 2024.

Ángel Hernández es coordinador de la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y quien nos ha acompañado en 'Mediodía COPE' para conocer todos los detalles de lo que significa el difícil acceso a la vivienda para cientos de jóvenes y de familias en nuestro país.

Hay que dejar que el mercado actúe libremente y es ahí donde vemos una falta de armonía y de coordinación entre administraciones" Ángel Hernández, coordinador de EAPN Madrid

"Entendemos que esa preocupación está en las administraciones públicas, tanto los ayuntamientos, como las comunidades autónomas, como el estado español. Todos han incorporado en el centro del debate político, las políticas de vivienda. Otra cosa es el enfoque que le da cada una de ellas. Hay que controlar los precios, hay que controlar la oferta, hay que controlar la demanda, hay que dejar que el mercado actúe libremente y es ahí donde vemos una falta de armonía y de coordinación entre administraciones. Desde las entidades sociales, lo que les pedimos es que se pongan de acuerdo", declaraba el coordinador de EAPN Madrid, Ángel Hernández.

Además, nuestro invitado también ha hecho hincapié en la mirada que existe desde la clase política hacia la vivienda pública: "¿Dónde está la mirada hacia la población? Es ahí donde estamos viendo una falta de compromiso, estamos viendo llegar a las capas que tienen un 70% de su renta dedicada a la vivienda. Ahí es donde está el problema y no estamos llegando a la solución", apuntaba nuestro invitado.

mons. luis argüello hace hincapié en el desafío que supone la falta de vivienda

Con motivo del día de la Constitución Española, 6 de diciembre, día en el que se conmemora la jornada de 1978, cuando los españoles votaron en referéndum favorable la Constitución que actualmente se encuentra vigente, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, recalcaba también la importancia del acceso a la vivienda como un derecho y la necesidad de no relegarla solamente al área del mercado, siendo la "falta de vivienda, uno de los retos que desafían Nuestra Constitución" según apuntaba el también arzobispo de Valladolid en su cuenta de 'X'

Ángel Hernández continuaba apuntando que "Lo más fácil de explicar es el empobrecimiento de la población. Si la luz sube más del 4%, si la alimentación sube más del 4%, si el alquiler a la hipoteca sube más de lo que yo gano en mis ingresos, al final lo que estoy haciendo es perder poder adquisitivo. Por lo tanto, sí que aumentan nuestros salarios, pero por debajo del coste de la vida. Y eso es lo que está explicando que seamos más pobres y que tengamos más dificultad de acceder a bienes de primera necesidad, a vivienda o otros o a otros servicios".

tres motivos de dificultan el acceso a la compra y al alquiler de la vivienda de los jóvenes

Además, dos de cada tres personas en nuestro país, de entre 18 y 34, viven en casa de sus padres. Dos de cada tres jóvenes dependen económicamente de ellos. La mayoría no puede ni soñar con comprar una vivienda, y alquila. Y es aquí justamente cuando entra lo que se conoce como la trampa del alquiler, algo sobre lo que también ha opinado nuestro invitado.

"Voy a hablar de de tres cuestiones. La primera es el cambio de tendencia que se ha producido, desde 2008 hasta 2023 en cuánto al precio de una hipoteca se refiere. Ahora es más barata una hipoteca, que un alquiler, según datos del INE. Eso y siempre que te la dé el banco. La segunda, el tema de los finanzas y los avales. ¿Quién puede avalar a la gente joven? Sus padres. Aquellos chavales que no tienen los apoyos familiares o que tienen unas familias con escasos recursos ya no van a acceder, no van a tener posibilidad de fianza y alquiler. Y lo tercero, el trato de los propietarios a los inquilinos jóvenes", finalizaba nuestro invitado.