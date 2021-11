Todo lo que debes saber sobre las Reservas Energéticas en España

Vamos a ponernos en una situación hipotética. Un día te metes a la ducha y el agua no deja de salir fría. No funciona la caldera, está todo bien pero el gas no le llega porque se ha cortado el suministro. Dos pisos más abajo, en el restaurante de las esquina de tu calle tampoco puede encender los fogones porque no hay gas y mientras tanto en la empresa de azulejos que hay en tu localidad han parado la producción porque los hornos no funcionan.

Esta una situación altamente improbable pero no imposible. De hecho España tiene previstos mecanismos para afrontar emergencias de este tipo. Este domingo se ha cerrado el grifo el Gasoducto del Magreb por el que España recibía el 25% del gas natural que consumimos. El motivo ha sido la mala relación que mantienen Argelia y Marruecos que hace imposible la renovación de la explotación.

Ahora mismo el suministro de gas a España se mantiene a través de otro gasoducto argelino, que ha tenido que aumentar su producción, y a través del gas procedente de otra decena de países muy dispares entre los que están Rusia, Nigeria, Estados Unidos e incluso por primera vez Papua Nueva Guinea. El año pasado el 51% del gas nos llegó por gasoductos y el 49% en barcos de forma licuada. El transporte marítimo resulta más caro y menos fiable pero ahora mismo es vital para garantizar el abastecimiento a los más de 8 millones de usuarios de gas que hay en España.

En resumen, es un bien básico que España tiene que importar al 99 por ciento. La producción nacional es mínima y además por ley ya no se pueden abrir nuevos yacimientos. Estamos hablando de algo de suma importancia en España, la energía. Ningún país del mundo puede permitirse paralizarse por falta de suministros de energia.

En 1972 se creó un sistema internacional para que todos los países tuvieran existencias mínimas de petroleo y España como miembro de la Agencia Internacional de la Energía adquirió la obligación de tener reservas de seguridad. Después esa obligación también se impuso en la OCDE y en la Unión Europea. No es ninguna broma. Hay una ley que regula la garantía de suministros de energía y qué pasa si en algún momento hay una crisis por falta de petroleo o gas. Luego hay un decreto que explica cómo hay que hacerlo y quien se encarga de controlarlo y además hay una estrategia de Seguridad Nacional de la Energía.

Al principio se pensaron para el petroleo pero el gas ha ganado mucho peso en los últimos años así que se acabó añadiendo al sistema... Por este motivo las reservas se dividen en 2, petroleo y gas. Todos los operadores de petroleo tiene la obligación de mantener unas reservas mínimas de gasolina, gasoil o queroseno equivalentes a 90 días de su consumo durante el año anterior. Es decir, cada uno de los grandes operadores tiene que tener un mínimo de suministro de tres 3 meses. En el caso del gas, esas reservas mínimas son de 20 días.

Estas reservas ahora mismo están cubiertas porque no estamos en situación de emergencia. Sin embargo son una obligación legal y no es la única. Este sistema de seguridad impone más obligaciones, por ejemplo, la diversificación del suministro de gas o, lo que es lo mismo, impide poner “todos los huevos en una misma cesta”. Por seguridad, la ley prohíbe que importemos más del 50% del gas de un solo país. Por ejemplo, nuestro principal suministrador es Argelia del que hemos llegado a importar el 49% del gas que consumimos, pero ahí está el límite. No se puede más. La ley obliga a buscar otros mercados. Fíjate lo que ha pasado, que un conflicto diplomático nos puede complicar la vida.

Para controlar estas reservas y dónde están ubicadas hay un organismo público: la Corporación de Reservas Estrategias, conocida como CORES que reporta directamente al Gobierno.Esta empresa pública emite informes mensuales sobre el estado de las reservas y al finalizar el año un reporte anual. El CORES también controla dónde están esas reservas. Una gran mayoría en territorio nacional pero ¿se pueden almacenar fuera de España?

Sí, siempre que se dentro de la Unión Europea y siempre que tengamos un convenio con ese país. Fuera de España no podemos tener más del 40% de nuestras reservas. Están en depósitos, en almacenamientos subterráneos, en refinerías... por toda España. Sólo hay una condición; que estén donde estén pueda garantizarse que durante 30 días consecutivos el producto llegará al punto necesario.

El meollo de la cuestión es cuándo y cómo se activa el uso de estas reservas de seguridad. Esto solo lo puede hacer el Gobierno y en el caso de escasez de suministros para garantizar el abastecimiento a centros de consumo prioritarios. Ahora bien, tiene que delimitar dónde se aplican, la duración y las excepciones a las medidas que proponga. De nuevo aquí hay diferencias con el petroleo y el gas. Es algo parecido a lo que ya hemos vivido con la pandemia. En caso de escasez de petroleo el gobierno puede, por ejemplo, limitar la velocidad para reducir el consumo, prohibir que circulen los vehículos que más consumen, incluidos aviones o buques, o puede limitar la apertura de gasolineras. Con el gas pasa algo parecido. También se podría limitar su consumo e intervenir el mercado si fuera necesario. Las empresas tienen realizar anualmente planes de emergencia con varias prioridades a la hora del suministro; servicios esenciales (como hospitales), segundo, el Suministro doméstico, después el comercial y por ultimo servicios públicos e industriales.









