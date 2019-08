Testigos del accidente del avión militar: “He visto las olas que ha provocado el impacto"

Cuando eran cerca de las 10 menos veinte, el número 112 de emergencias recibía un centenar de llamadas alertando de que un avión había caído en picado en el Mar Mediterráneo en la zona de La Manga, Murcia. El avión era un C-101, un modelo que pertenece a la Academia General del aire. En concreto, a la Patrulla Águila. Desafortunadamente, el piloto que estaba al mando del reactor. Francisco Marín, ha fallecido en el accidente.

En Mediodía COPE hemos hablado con dos testigos que se encontraban muy cerca del fatídico accidente. Uno de ellos, Antonio, es vecino de la zona y ha visto el impacto del avión contra el mar: “Ha hecho un lupping, lo estaba viendo, y parece que no ha calculado bien o ha habido un problema y ha ido directamente contra el mar”, relataba.

El Ministerio de Defensa confirmaba durante la mañana que el piloto había conseguido saltar del avión, algo que Antonio no ha podido confirmar desde la distancia: “Yo no lo he visto eyectarse. Tengo muy buena vista del mar y no he visto saltar a nadie”. En la playa, que ha llegado a ser cerrada, se apreciaban “restos del avión que la marea había arrastrado”.

Otra persona que estaba muy cerca de todo lo sucedido es Paco. Él ha escuchado el impacto y se ha girado inmediatamente: “Estaba mirando a otra parte, pero al oír el estruendo a 300 metros de donde yo estaba me he girado. He visto las olas que ha provocado el impacto y caer algunos objetos”, narraba.