Unas monjas misioneras enseñaron a leer a Nicéforo y ahora es sacerdote: "Quise imitarlas"

Lo primero que recuerda Nicéforo de su infancia es el trabajo que en su pueblo de Guinea Ecuatorial hacían cada día unas monjas españolas. Eran las hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna. Gestionaban un centro de capacitación rural, una especie de centro de formación en oficios como la carpintería, cocina, agricultura, corte y confección. También gestionaban la escuela, y de hecho, a Nicéforo y a muchos más niños les enseñaron a leer y a escribir.

Nicéforo, siempre se preguntaba lo mismo,¿por qué esas monjas hacían lo que hacían? incluso se planteaba, ¿cuánto dinero estarían ganando por el servicio que prestaban?.

Estas preguntas le generaban mucha curiosidad y poco a poco fue descubriendo que, en realidad, esas monjitas lo hacían por amor a Jesús. Aquello le llamó todavía mucho más la atención y quiso conocer más sobre la fe y sobre la Iglesia. En'Mediodía COPE', hemos tenido la oportunidad de charlar un ratito con él para conocer más detalles sobre su vida y sobre su vocación





"Se entregaban de lleno a promocionar al ser humano"

Nos ha contado que con 14 años entró en el seminario menor, en el que estudió la enseñanza secundaria. Después pasó al seminario mayor y finalmente, en 2014, se ordenó sacerdote. La influencia de estas monjas fue "decisiva" según apunta Nicéforo. Nos cuenta que "todas eran jóvenes y además de la labor pastoral, su trabajo se extendía mucho más allá. Fueron ellas las que introdujeron el uso de las letrinas, incluso eso. Se entregaban de lleno a promocionar al ser humano y esto me suscitó mucho interés"

La hermana Oliva fue una de las monjas que influyó en la decisión que tomó Nicéforo y también la hemos podido escuchar en el programa. Lo que más le sorprendía a nuestro invitado de esta hermana y de todas las demás fueron "la austeridad de vida, el trabajo en equipo, la disciplina y el entregarse de lleno. Sin la Iglesia, la gente está acostumbrada a sacar adelante lo que es su entorno familiar. Pero uno veía a las hermanas cuando íbamos a clase trabajando, ¿Por qué esta hermana 'se gasta' si no es mi pariente?. Así descubrí que lo hacían por Santa Joaquina, quien entregó su vida por Jesucristo. Quise imitar lo que hacían ellas".

"Un enfado monumental" por querer ser sacerdote"

La decisión de ser sacerdote no es una decisión fácil en un país como Guinea Ecuatorial. Nicéforo nos cuenta que él es hijo de madre soltera y que lo que todos esperaban era que estudiara y se preparara para sacar adelante a toda su familia. Es por ello que cuando anunció que quería ser sacerdote, "el enfado fue monumental", su madre no podía entender que Nicéforo no tuviera hijos y formara una familia. Sin embargo ahora, viéndolo con perspectiva, su familia está contenta y no tiene "esa visión negativa del sacerdocio, van tomando conciencia de la importancia que tiene un sevicio como es éste", apunta Nicéforo. Aunque es sacerdote en la diócesis de Ebibeyín, en Guinea Ecuatorial, está preparándose en España y cursando el Máster Universitario de Radio en COPE. Su obispo le pidió que se formara en periodismo para, posteriormente, crear una emisora de radio en Guinea Ecuatorial y a través de ella espandir el español por toda la zona.

