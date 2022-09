Ruiz Jarabo, sobre la reforma fiscal: "Aquel que gane más de 21 mil euros va a quedarse sin ninguna ayuda"

El Gobierno ha entrado de lleno en la batalla fiscal con nuevas medidas impositivas. Hay rebajas de impuestos para aquellas rentas con tributación inferior a 21.000 euros, reducciones en tramos de los módulos de autónomos o en el pago del Impuesto de Sociedades. Pero, también, hay subidas en esta especie de reforma fiscal express del Ejecutivo, como es el caso del nuevo tributo de solidaridad a las grandes fortunas, que el Gobierno va a poner en marcha de forma temporal -nadie tiene duda que nace a raíz de la guerra desatada entre comunidades por las bonificaciones al Impuesto de Patrimonio-. Pero, ¿a quién afecta esto y de qué forma? En 'Mediodía COPE' hemos tratado de explicar las distintas medidas.

Reducción del IRPF

Esta es una de las medidas que más ha dado que hablar: la reducción del IRPF para rentas inferiores a 21.000 euros, que hasta ahora ese límite estaba en los 18.000. Una rebaja que, según el Gobierno, beneficiará a uno de cada dos trabajadores. En este caso, esos contribuyentes por debajo de los 21.000 que hagan la declaración, se ahorrarán unos 400 euros de media al año, según cálculos de Hacienda -aunque también dependerá del perfil que se tenga, de las cargas familiares, etcétera. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistía en que beneficiará a la mitad de los trabajadores pero, para ello, hay que presentar la declaración, por debajo de los 22.000 y con un pagador no se está obligado a presentarla. Y, según datos de la campaña de la renta de 2020, unos 5 millones de contribuyentes dentro de esa franja no presentó la declaración, así que esos beneficiados podrían ser menos de lo que anuncia el Gobierno. Además, el beneficio no llegaría a la cuenta corriente hasta el 2024, quedando así fuera la mitad de los trabajadores.

Autónomos e Impuesto de Sociedades

Otro de los puntos del plan tiene que ver con los autónomos que van a tener más margen para deducirse gastos de difícil justificación. Lo que se plantea es una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de módulos y un aumento del 5% al 7% de la reducción para gastos deducibles de difícil justificación. Por ejemplo, para un autónomo que facture 22.500 euros, esos gastos de difícil justificación pasarían de ser de 1.125 euros a 1.575, es lo que podrá deducirse. También se rebaja del 25% al 23% el Impuesto de Sociedades para pymes que facturen menos de un millón de euros. Y se grava a las rentas más altas penalizando el ahorro y sacando un nuevo impuesto a patrimonios por encima de los 3 millones de euros.

Impuesto de Patrimonio

El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas gravará patrimonios superiores a los 3 millones de euros, aplicable en 2023 y en 2024, y deducible don el impuesto de patrimonio, o sea, se pagará sobre todo en Madrid y Andalucía, afectando así a unos 23.000 contribuyentes. Asimismo, unos 18.000 contribuyentes pagarán más por sus rentas del capital, por los beneficios obtenidos por arrendamiento de inmuebles, las rentas por encima de 200.000 asumirán un 27% de IRPF y, por encima, 300.000 serán gravadas con un 28%. Para profundizar más hemos hablado con Ignacio Ruiz Jarabo, economista y exdirector de la Agencia Tributaria, que ha explicado si el nuevo tributo a los ricos es un intento por recentralizar impuestos: "Modifica de forma significativa lo que es el desarrollo del título octavo de la Constitución. Creo que la importancia política es evidente. Y, luego, lo que hace es convertir a España, agravar la excepcionalidad que representa España en relación con el Club al que pertenecemos, la Unión Europea. Si hasta ayer, éramos el único país de la UE que teníamos un impuesto sobre el patrimonio, ahora somos el único país que tiene dos impuestos sobre el patrimonio", explicaba.

¿Cuál es el efecto? "La bonificación que Andalucía ha concedido a sus ciudadanos, el importe bonificado por Andalucía se lo va a apropiar la Agencia Tributaria, ese es el efecto práctico. Es decir, un gobierno autonómico decide renunciar a la recaudación de un impuesto para favorecer a sus contribuyentes y a la economía regional en su conjunto, y llega la Agencia Tributaria y dice, 'no, no, el importe de la bonificación me lo quedo yo'. Esa es la consecuencia material práctica del establecimiento del nuevo impuesto", sentenciaba.