La respuesta de un vecino de Cáceres al notificarle que le toca mesa electoral: “Hoy echo la Bonoloto”

A falta de 18 días para las elecciones del 23J hay muchos españoles que han recibido la notificación de que ese día les ha tocado mesa electoral y quienes las están recibiendo.

En total, más de medio millón de españoles serán los afortunados en estar ese domingo de elecciones en las 60.5000 mesas electorales que estarán repartidas por toda España.

¿Qué probabilidad tienes para que te toque mesa electoral? Las estadísticas hablan de una probabilidad del 1,7% de que te toque ser vocal; y del 0,6% de ser presidente. Y ¿qué dicen de la posibilidad de que te toque dos o tres veces estar un día de elecciones sentado en una mesa electoral?

La suerte de vecino de Cáceres con la mesa electoral para el 23J





David Borrella es un joven de 32 años que asegura que juega a la lotería pero “no tengo tanta suerte” como con el sorteo de las mesas electorales, lamenta.

Este vecno de Cáeceres confiesa que se llevó una sorpresa “al ver la cara de mi madre” cuando abrió la puerta al cartero y comprobó que, de nuevo, le había tocado a su hijo estar en la mesa electoral del 23J. “No sabía cómo decírmelo”, manifiesta.

No es la primera vez que ha sido 'afortunado', pero es que se da una consecuencia por la que David podría alegar para no tener que asistir ese domingo. Aunque, resignado, este joven se lo toma con filosofía y humor y asegura que “hoy hecho la Bonoloto”, para comprobar si va a tener la misma suerte en el juego que en las elecciones.

Descubre cuál es la suerte de este de vecino de Cáceres y las mesas electorales

“Viene de familia”





Conocedor del tema y de dónde se celebran las elecciones donde le ha tocado estar en la mesa electoral, critica David que “es un pabellón que no tiene las mejores condiciones para este tipo de cosas, hace mucho calor, aunque se pongan ventiladores"..

Aunque también le ve el lado bueno porque “el fin de semana siguiente tengo una boda y no viene mal”, haciendo referencia a los 70 euros que dan por cumplir con esta obligación.

Lo que le ha ocurrido a este vecino de Cáceres es algo poco frecuente, pero es todavía más sorprendente si se repite la historia en un mismo núcleo familiar al admitir que “viene de familia”.

¿A quién más de su familia le ha ocurrido lo mismo que a él? Escuchando el siguiente audio, lo descubrirás.

¿Por qué causas puedes librarte de la mesa electoral?





Las elecciones del 23J no están exentas de polémica, sobre todo, por la fecha en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las convocaba: en pleno verano y coincidiendo con las vacaciones de muchos españoles.

Desde entonces, muchas son las dudas que se plantean los ciudadanos: si votar o no por correo, si anular las vacaciones, qué pasa si me convocan para una mesa electoral y estoy de viaje... Cuestiones que te estamos resolviendo en COPE para que tengas toda la información y sepas qué has de hacer en cada momento.

Como ya sabes, algunas de las causas por las que te puedes librar de la mesa electoral es haber cumplido los 65 años, estar de baja laboral o de maternidad y, entre otras, haber formado parte de una mesa electoral, al menos, tres veces en los últimos años.

Uno de los hechos por los que David ha presentado alegación y ahora está a la espera de saber si finalmente tendrá que estar o no en la mesa electoral el 23J.





