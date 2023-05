¿Recuerdas el escándalo de Pegasus? Un año después seguimos sin respuestas del espionaje al móvil de Sánchez

Leer mensajes de texto, escuchar llamadas, recopilar contraseñas, rastrear la ubicación del teléfono y recopilar información de las aplicaciones. Todo esto lo pueden hacer contigo, pero lo más grave es que lo hicieron con el móvil del presidente del Gobierno. Seguro que recuerdas el casoPegasus.

Hace un año en rueda de prensa, el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, anunciaba que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido espiados por el sistema Pegasus.

La Moncloa convocó a los medios en un día festivo, el 2 de mayo del año pasado, para hacer algo de lo que no había precedentes: que un Gobierno anunciara públicamente que alguien había espiado a su presidente hackeando su móvil y robando toda la información que tenía en ese dispositivo. El asunto se llevó a los tribunales y surgieron muchísimas preguntas: ¿quién hackeo el móvil del presidente? ¿Qué importancia tenía la información que contenía ese móvil?

Pues, un año después, todas las hipótesis siguen abiertas. La Audiencia Nacional está llevando la investigación judicial. Intenta averiguar qué países pueden estar detrás del espionaje. De momento, se ha identificado el número de licencia del programa con el que los móviles del Gobierno fueron espiados. El juez quiere confirmar a quién pertenece esa licencia, pero la empresa israelí que comercializa Pegasus, no responde.

El hackeo coincidió con el peor momento de la crisis política con Marruecos. Y un informe del Parlamento Europeo dice que, precisamente, fue Marruecos quien espió al Gobierno de España. Pero no hay nada claro al respecto.

No era la primera ves que oímos hablar de Pegasus, semanas antes habíamos sabido que, con este programa informático, se había espiado a lideres independentistas catalanes. Hablamos de dirigentesde Junts, de la CUP, del PDECat y de Esquerra, entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.

En este caso, el Gobierno reconoció que fue el CNI quien investigó a 18 de ellos, con permiso judicial, como marca la ley. En cualquier caso, aunque ese espinaje fuera legal, este caso le costó el puesto a la directora del CNI, Paz Esteban, aunque desde el Ejecutivo lo vistieron de un cambio de rumbo en la dirección del Centro Nacional de Inteligencia.

Pero ¿quién espió a los otros 47 lideres catalantes? Al igual que con el espionaje del presidente del Gobierno y de la ministra Robles, el caso avanza muy lento. Este caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona.

En Mediodía COPE vamos a ver en qué ha quedado todo esto de los espionajes que tantos titulares acaparó en prensa, tantos minutos de televisión y conversaciones privadas y para ello hemos contado con la ayuda de Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales y director de Relaciones Institucionales de UNIVERSAE.

"La Audiencia Nacional a través del juzgado número 4 abrió la investigación, pero estamos viendo que llega a su fin sin haber demostrado nada. No existen elementos sustanciales suficientes para poder acusar a un actor", nos aclara Manuel Gazapo que tiene muy claro que la ausencia de resultados es porque "hay falta, ausencia de colaboración política internacional, pero no debe extrañar porque cuando se ha pedido colaboración a Google o a Facebook, no ha existido esa colaboración y si la empresa a la que pertenece el sotfware dice que no puede aportar la información, pues no se va a llegar a nada".

Podría estar detrás Marruecos o Argelia o cualquier país socio

Como experto, Gazapo tiene claro que varios países podrían estar detrás del espionaje a Sánchez y a Robles, "podríamos estar hablando de Marruecos, de Argelia, podríamos incluso hablar de estados socios. El tablero de las relaciones internacionales es un tablero de ajedrez muy complicado con intereses geopolíticos e incluso estados socios pueden estar espiándose unos a otros; Pegasus está diseñado como una herramienta pra luchar contra la delincuencia organizada o el terrorismo, lo que ha pasado es ahora es conocido como un aberrante sistema de vigilancia estatal que incluso llega a vulnerar multitud de derechos como ha publicado The New York Times".

Se puede llegar a saber, "pero a un año vista se ve que no hubo voluntad porque si algún alto cargo hubiera dejado su móvil para saber quién estaba detrás, se podría haber llegado a saber. Llegar a dilucidar quién ha sido es muy improbable salvo que Israel pida a NSO Group que colabore con la Audiencia Nacional española", concluye el director de Relaciones Institucionales de UNIVERSAE.