La clave para no fracasar en el amor: "Querer el bien del otro se ha olvidado"

Cada vez más personas se divorcian en España y así lo confirma el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial que nos muestra que entre los meses de enero y marzo de este año, se registraron más de 26.000 demandas de divorcio. Estamos hablando de un aumento del 15% con respecto al 2023.¿Por qué tantas y tantas parejas en nuestro país deciden terminar con el proyecto en común que tenían pensado? ¿Hay algún secreto que aún no conocemos para salvar estos matrimonios? Y, lo más importante, y empezando por la raíz ¿Tenemos una idea correcta de lo que es el amor?...

Miguel Ángel Martín Cárdaba es profesor universitario y especializado en antropología, psicología y comunicación en la Universidad Villanueva, se ha hecho también todas estas preguntas y ha encontrado una respuesta para ellas en su nuevo libro titulado: 'Por qué otros van a fracasar en el amor... pero tú no'. Este profesor ha venido hasta el estudio de 'Mediodía COPE' para contarnos los secretos para triunfar en el matrimonio y la necesidad de conocer bien y de forma auténtica el veradero concepto del amor.

"Se asemeja con un cerebro de alguien adicto a alguna sustancia"

No podíamos dejar escapar esta oportunidad para preguntarle a nuestro invitado qué es lo que se produce en nuestro cerebro cuando nos enamoramos, a lo que ha respondido que: “La concepción cerebral que tiene una persona cuando se enamora cambia completamente, se asemeja con un cerebro de alguien que es adicto a alguna sustancia... esa persona que al principio solo es atractiva, se convierte algo exclusivo. Borges decía que sabías que te habías enamorado cuando considerabas a esa pesona como 'única'. Pero, el estado del enamoramiento es pasajero, la venda se cae y esa persona que parecía tan especial... tal vez no lo es tanto”.

Además, Miguel Ángel es muy consciente de la forma de pensar sus alumnos y suele apuntar que estos conviven con dos ideas del amor que son opuestas. “Tienen en la cabeza que el amor es pura química y también ese concepto del amor romántico. De alguna forma, estas dos concepciones son contradictorias pero tienen algo en común: impiden una concepción del amor comprometido, duradero y a largo plazo. Ninguna de las dos es compatible con un amor que crece y se mantiene. Además, Miguel Ángel ha sacado a colación que en el libro apunta que estar enamorado se parece a estar borracho: “Deberíamos dejarle las llaves a alguien para que nos llevara a casa, otros desde fuera pueden tener una visión más clara de lo que está pasando”.

"No tiene nada que ver con cómo te sientes"

El amor, definitivamente, no es solamente un sentimiento, sino más bien es lo contrario: “Mis alumnos apuntan que el amor es querer el bien del otro... puede ser contrario al sentimiento, no tiene nada que ver con cómo te sientes . Mis alumnos no buscan ese sentimiento, sino el amor incondicional... eso es lo que todo el mundo busca. Entonces, ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad?: “Lo que siempre se ha entendido como amor, desde los griegos, el querer el bien del otro, de alguna manera, se ha olvidado.

Muy poca gente se lo enseña así a sus hijos o muy pocos lo comentan entre familia y amigos. A la vez, para construir una relación duradera, uno tiene que tener las cualidades para poder ser alguien con quien se pueda construir y también, tienes que encontrar a alguien que tenga esas cualidades. Cada vez la gente las tiene menos y somos muy malos eligiendo pareja. Tendemos a fijarnos en los criterios equivocados y más hoy en día con las redes: el físico, el atractivo, el estatus... son muy malos predictores de la satisfacción en pareja”. Es por ello que para no fracasar en el amor hacen falta dos elementos: “Rescatar el concepto del amor a largo plazo y dar pistas de cuales son las características que hacen que otro pueda ser una buena pareja y mostrar un pequeño mapa que enseñe donde están esas trampas o peligros de lo que te va a suceder en una relación".