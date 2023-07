Lo que se encontró la cantante del himno del centenario del Celta de Vigo al grabar con C. Tangana: "Ni idea"

Antón Álvarez, o C. Tangana, ha vivido unos últimos días frenéticos. El artista madrileño acaba de presentar la canción que conmemora los 100 años de vida del Celta de Vigo: el himno del centenario. Se trata de una fecha muy significativa para todos los clubes de fútbol en la que el Celta ha querido recordar la historia del equipo con una letra que combina el español y el gallego.

El himno se llama Oliveira dos cen años y, aunque el artista C. Tangana ha sido el encargado de dirigir en todo momento la composición y la grabación en el estudio, su voz no aparece reflejada en el cántico. En ella han participado distintos símbolos de la cultura viguesa como la emblemática Coral Casablanca, el grupo de pandereteiras As Lagharteiras y la popular peña celtista Tropas de Breogán, además de la banda Keltoi.

Precisamente una de las cantantes de Coral Casablanca, Ana Pérez, ha contado todos los detalles de cómo se gestó el himno. Escucha en el siguiente audio cómo es trabajar bajo la dirección de Puchito.

¿Y por qué C.Tangana? De padre vigués, es seguidor del conjunto gallego desde siempre y en más de una ocasión ha reconocido que tiene una unión muy especial con Galicia, su tierra y su cultura.

Además, 'el madrileño' no solo dirigió la grabación del himno en el estudio, sino que también fue el director de rodaje del videoclip, que con una puesta en escena a la altura de una gran producción cinematográfica, pone de manifiesto entre una secuencia de postales viguesas la especial relevancia de la mujer como eje central de la sociedad gallega y la arrolladora energía de la afición celeste. Aquí tienes el videoclip del himno del centenario.





"Para nosotros ha sido un regalo especial"

En 'Mediodía COPE' pudieron hablar tanto con el presidente de la mítica Coral Casablanca, Nacho Amoedo, como con una de las cantantes principales del grupo, Ana Pérez. Ambos dejaron entrever su alegría por haber participado en el himno vigués, aunque Nacho asegura que no pensaba que este cántico fuera a tener tanta repercusión mediática.

"Para nosotros ha sido un regalo especial. No me imaginaba que fuera a tener esta trascendencia tan enorme, pero estamos súper emocionados por todo lo que nos está pasando este año a nivel himno del Celta", explica. Aquí tienes la entrevista al completo de 'Mediodía COPE'.

En Galicia casi todo el mundo conoce y ha escuchado esta coral en algún momento. Es histórica y, como cuenta su presidente, no ha parado de crecer "nuestra coral tiene 67 años. Empezó siendo un pequeño coro parroquial y hoy en día es una fundación que tiene seis coros con más de 500 personas que disfrutan de la música que hacen".

Además, tanto Nacho como Ana respondieron claro cuando Pilar García Muñiz les preguntó sobre su equipo de fútbol preferido. "Yo del Celta de Vigo desde que nací", decía Nacho. "Bueno, yo no soy muy futbolera, pero estando en Vigo no se puede ser de otro equipo que del Celta, es imposible", completaba la cantante.

