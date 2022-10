Psicólogo laboral: "Si un trabajador no está satisfecho en su empresa debería hablar con su jefe"

Una cuarta parte de los trabajadores españoles está dispuesta a renunciar a su empleo en el próximo año; el 55 % de ellos con el objetivo de conseguir un salario mejor. La satisfacción con el salario percibido es media y sólo la mitad de los trabajadores mundiales y el 44 % de los españoles están satisfechos con cómo su retribución refleja su experiencia y sus competencias, las horas que trabajan y su rendimiento. Son datos del “Global Workforce of the Future 2022”: analizando el presente y el futuro del empleo realizado por The Adecco Group.

Por su parte, el informe “People Experience Advantage: cómo las empresas pueden mejorar la vida de sus trabajadores”, que realiza el Instituto de Investigación de Capgemini, destapa el problema que tienen las empresas para retener a sus empleados y mejorar su satisfacción, y la brecha existente entre cómo se sienten los trabajadores y la percepción de los líderes.

Sólo el 28 % de los empleados están satisfechos en el trabajo, en comparación con el 80 % de los jefes que creen que sus empleados están contentos. El 92 % de los directivos cree que los empleados que dirigen están contentos en el trabajo, el informe revela que sólo el 30 % de los empleados piensa lo mismo. Establecer un equilibrio entre la vida laboral y personal sigue siendo una preocupación fundamental para todos, ya que el 65 % de los empleados y el 61 % de los directivos lo citan como el aspecto más importante de su experiencia laboral.

¿Qué es lo que más valoramos en el trabajo? ¿Cómo reducir esa brecha y mejorar la satisfacción de los trabajadores? En Mediodía COPE le hemos hecho estas preguntas al psicólogo laboral, Jorge López.

"Las diferentes formas de percibir esa satisfacción entre jefes y trabajadores radica en la parte de realidad que vive cada uno, cada uno pone la atención en parte de lo que ve y luego está los datos confirmatorios, los datos que confirman nuestra tendencia y a todos los jefes les gusta pensar que sus trabajadores son felices y se encuentran a gusto en sus empresas", afirma el psicólogo Jorge López que lo primero que aconseja a un jefe, cuando acuden a él para que le explique cómos saber si sus trabajdores están satisfechos, es "que lo está haciendo bien, que está en buen camino ya por el hecho de hacerse esa pregunta es algo muy positivo no solo para sus empleados sino para el funcionamiento de la empresa".

¿Qué es lo que dicen los empleados, por qué no están satisfechos en su trabajo? "Depende mucho del tipo de empresa y de las características de cada empresa; algunos se quejan de falta de flexibilidad, de jornadas laborales muy largas...Depende de cada empresa", determina el psicólogo laboral que sobre el estrés que manifiestan muchos trabajadores afirma que " el estrés es un mecanismo global del cuerpo y es adaptativo de la persona para adaptarse a nuevas exigencias, pero cuando el estrés es crónico y se mantiene en el tiempo el efecto es negativo y puede presentar problemas de sueño, del estómago, cardiovasculares, puede afectar a todo el organismo y puede presentar diferentes problemas".

Por eso, si un trabajador no está satisfecho con su labor y su trabajo en su empresa lo que debe hacer es "si puede, hablar con sus jefes y mejorar, es el primer paso y si esto no funciona debería tener la posibilidad de buscar otro espacio, pero siempre es positivo que se puedan plantear las dificultades y las necesidades de la persona dentro de su empresa de una forma abierta", recomienda el psicólogo laboral Jorge López.