Vox, en COPE, tras el revés del TC a su recurso contra el aborto: "Lucharemos por la vida desde su concepción"

El Tribunal Constitucional avala la reforma legal aprobada en 2023 que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso de los padres. El Pleno del Alto Tribunal ha aprobado el borrador de la sentencia que ha redactado la magistrada del ala progresista Laura Díez, quien defiende que la norma es constitucional.

La mayoría progresista del tribunal ha rechazado así el recurso que presentaron los diputados de Vox contra la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que modificaba la aprobada en 2010. En Mediodía COPE, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha lamentado la decisión del Constitucional de "refrendar la medida que introdujo Sánchez con Podemos" ha subrayado porque lo que ha hecho con este aval "es abandonar a las niñas de 16 y 17 años". Además, la diputada del partido de Abascal critica que, en este asunto, se han "quedado solos en la defensa de la vida": "Ya vimos al señor Feijóo celebrar que el TC avalase la ley de plazos, que no era un derecho fundamental pero que era un derecho de la mujer".

Millán revela que "hay un voto particular que no conocemos, pero esta sentencia no es una sentencia contra Vox, lo que ha hecho el Tribunal es a todas estas niñas de 16 y 17 años, en estado de vulnerabilidad, que lo que espera del Estado es que les ayude y les proteja y no para mostrarles la única puerta que les muestra este Gobierno que es la del aborto".

"Vamos a seguir luchando por la defensa de la vida"

La portavoz de Vox en el Congreso ha asegurado que más allá de las leyes y de este Tribunal Constitucional presidido por Conde Pumpido, su partido "vamos a seguir luchando por la defensa de la vida y dar una esperanza a todas esas menores y lamentamos habernos quedado solos en esta defensa por la vida. No nos hace falta ninguna sentencia para saber que tenemos que defender el derecho a la vida y luchar por la instauración por una cultura por la vida frente a la cultura de la muerte y seguir defendiendo lo que tenemos que defender".

¿Van a presentar algún recurso en Europa, en Estrasburgo? "Estudiaremos todas las posibilidades judiciales, pero más allá de eso lo que estamos haciendo en los gobiernos autonómicos en los que cogobernamos es potenciar la natalidad con ayudas a las familias, con deducciones fiscales y ayudar a las mujeres vulnerables que quieren sacar adelante su embarazo, pero que no pueden porque la única salida que les muestran es el aborto, pero igual con los enfermos vulnerables que ven que la única salida que les ofrece este Gobierno es la eutanasia", afirma.

"Esta cultura de la muerte que está instaurando el Partido Socialista es el suicidio de España y donde estamos cogobernando, luchamos por esa lucha por la vida desde el momento de su concepción hasta su final natural", concluye.