Esta es la razón por la que no se habla de las secuelas traumáticas del aborto

El embarazo de una mujer no solamente se gesta en el cuerpo, también en su mente. Hablamos muy poco de las consecuencias psicológicas que las mujeres sufren cuando abortan: desde la culpabilidad, pasando por la sensación de pérdida, y llegando hasta la ausencia de confianza en ellas y es que la vida que llevaban en su vientre no llega a nacer.

La historia deLeire Navaridas es una historia de esas que nos dejan pensando hacia dónde nos estamos dirigiendo como sociedad; una sociedad que apuesta cada vez más por la cultura de la muerte que por la de la vida.

"Ninguna mujer va por un sendero de rosas hasta una clínica de aborto"

A los 26 años, Leire se quedó embarazada y no se lo pensó dos veces cuando se enteró de la noticia: acudió aprisa a una clínica para abortar. Si algo ha aprendido Leire de esta experiencia, es la situación extrema a la que se ve sometida una mujer para tomar una decisión como es la de abortar. “El aborto es una consecuencia, ninguna mujer va por un sendero de rosas hasta una clínica de aborto. Haber pasado por un aborto provocado es un indicador de que esa mujer ya estaba en una mala situación... eso es la gota que colma el vaso.

Leire tenía la idea de que lo que llevaba en su vientre era 'un amasijo de células' y todo su entorno, su familia y sus amigos la animaron para que siguiera adelante con ello.La paradoja de todo esto es que nadie la avisó de las secuelas y de las heridas que un aborto deja en la vida de una madre una vez que se ha producido.

Las sesiones en terapia, el punto de partida en la vida de Leire

Un año más tarde, Leire se quedó de nuevo embaraza. Se encontraba en una espiral de malos hábitos, una vida desordenada en la que no tenía nada claro y en la que no encontraba una guía y para intentar ponerle remedio, decidió acudir a terapia. Fue entonces cuando esas sesiones le dieron un vuelco a todas sus convicciones. “Pasaron dos cosas, la primera es que mi terapeuta me tuvo que explicar que cuando las mujeres estamos embarazadas somos madres porque nuestro hijo ya está en el vientre. Lo siguiente que pasó es que mirándome a los ojos, estableciendo un vínculo muy profundo conmigo me dijo: Leire, deja de destruir y ponte a construir”.A partir de ahí, las cosas comenzaron a cambiar para nuestra protagonista; poco a poco aparecieron los traumas que le dejó el aborto al que se sometió y comenzó un proceso para sanarse.

"Escuchar el corazón de mi hijo me emocionó y me impactó”

Aunque también perdió esta vez a su bebé, la experiencia de quedarse embarazada en esta segunda ocasión fue totalmente diferente, una experiencia que la llenó de felicidad. “Entendiendo que yo ya llevaba dentro a mi hijo y que eso suponía que el amor llegó a mi vida, algo que de alguna forma tenía prohibido y que negaba y rechazaba... Recuerdo la primera cita a la que fui, escuchar el corazón de mi hijo me emocionó y me impactó”.

Ahora Leirees madre de tres hijos, dos que no llegaron a nacer y un tercero que es la luz de sus días y que le ha hecho conocer lo que significa una familia y el amor desinteresado y de verdad. También ha fundado una asociación: se llama AMASUVEy se dirige a todas aquellas mujeres y hombres que se han visto o se ven afectados por las heridas que deja el aborto en las personas que lo experimentan.

"Los hombres también sufren los daños colaterales del aborto"

Los hombres, aunque son los grandes olvidados en este debate, también sufren los daños colaterales que produce el aborto y tal y como ha expuesto Leire, “Hay hombres que se vinculan tanto con la madre como con el hijo que esperan y es la madre la que no les da ninguna opción a ver nacer sus hijos... ellos también quedan profundamente traumatizados”. La realidad de lo que ocurre en la vida de una mujer después de haber perdido a un hijo es un tema tabú, algo de lo que no se suele hablar y para lo que Leire ha encontrado una clara explicación: “Hay una industria millonaria a la que no le interesa y todos los medios insisten en la idea de que es un derecho, algo inocuo y seguro... a nosotras no se nos da voz, dar voz a un aborto provocado no te lo permite la culpa”.

El aborto no es ni la salida ni la solución

Leire considera que, de alguna forma, a las mujeres nos quieren hacer ver que el aborto es una acto de libertad en el que cada una de nosotras puede decidir en todo momento lo que hace con su cuerpo, pero no es así. Defiende que se trata de una postura errónea, en la que se produce una intervención violenta del embarazo... y toda violencia es traumática.

AMASUVE, el proyecto de Leire que nace desde la esperanza y una asociación que quiere hacer llegar a todo el mundo el mensaje de que el aborto no es ni la salida ni la solución y que recuperarse en el caso de haberse producido es siempre posible.