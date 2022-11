"Por un papel": así dio un giro a su vida una peluquera que se quedó en paro con 50 años

María José va impecable a diario a la sección de panadería del supermercado. Hace años trabajó como peluquera, era su sueño, cumplido a los 29 años. Hoy, en cambio, es la panadera mejor peinada de toda España. Pilar García Muñiz, presentadora de 'Mediodía COPE', ha narrado uno de los episodios del nuevo podcast original de COPE, 'La gran decisión de su vida', en el que puedes escuchar el testimonio de María José en primera persona, tras quedarse con 50 años en paro:

En este episodio, 'Su última oportunidad', de la mano de Pilar García Muñiz conocemos la historia de una mujer a la que una serie de enfermedades degenerativas le obligaron a dejar su trabajo durante 20 años. Al intentar reincorporarse, estaba fuera del mercado. "Quedarse en paro a los 50 es un auténtico sufrimiento. Me hubiera gustado poner una peluquería, pero no tenía medios", ha explicado en el audio anterior que puedes escuchar.

Aun así, María José es una luchadora y gracias a sus hijos pudo elaborar su currículum y entregarlo de local en local. La primera versión de su del CV que tenía, estaba escrita a mano. Y es que el 40 % de la población de más de 65 años nunca ha tenido acceso a Internet, según los datos del INE, un mal que afecta a muchas personas en nuestro país y del que casi no se habla.

¿Cómo conseguir trabajo si no sabes cómo buscarlo en Internet?

Este es el desafío al que María José, como muchas otras personas de su edad, se ha tenido que enfrentar: "Te deja atrás, todo está informatizado". A ella le frustra leer ofertas de trabajo con palabras en inglés, cree que se hace para dificultar ser seleccionada en un proceso de selección. Lo suyo tiene nombre y es que el 'edadismo' es un mal que acecha a nuestros mayores, a quienes las empresas consideran menos rentables y menos adaptables al mundo profesional.

María José, en su odisea ante un mundo que ya no es el suyo, ha sido peluquera e incluso personal de seguridad. Ella reivindica la experiencia, a la que considera más importante "que un título. Me dicen ahora de poner una peluquería y te lo sé hacer todo, pero por no tener el título no puedes ponerla, pero lo sabes hacer, por un papel", se lamenta en el audio del nuevo podcast de COPE que puedes escuchar en esta noticia.

Cuando la jubilación está a la vuelta de la esquina

Uno de los problemas que deben afrontar las personas de más de 50 años que buscan trabajo es el hecho de mirar a la jubilación muy de cerca. A tan solo años de estar en edad de jubilarse, María José, después de una artrosis que le obligó a pasar por el quirófano, una experiencia que ha explicado en el nuevo podcast de COPE: "Fui al médico a ver cuánta minusvalía podía tener. Me diagnosticaron un 34 %", ha detallado.

Por culpa de la discapacidad no podía trabajar y llegó a los 50 años, una edad en la que es muy difícil que las empresas te valoren. Sentía que no servía y necesitaba ayuda. Al final una fundación le ayudó a conseguir un trabajo en un supermercado, donde hoy trabaja como panadera. María José ha encontrado su hueco en la sociedad con 58 años.