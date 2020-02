Plácido Domingo pide perdón por el dolor causado pero eso no significa aceptar el delito

“Entiendo que lo que está aceptando Plácido Domingo es una responsabilidad porque alguien se haya podido sentir incómodo ante alguna actitud suya, no está aceptando un delito”. Así se ha expresado el abogado Penalista Jesús Lorenzo en Mediodía COPE sobre el comunicado que ha hecho hoy el tenor en que ha pedido perdón a las mujeres que le acusaron de acoso sexual.

El tenor, a través de las declaraciones que ha hecho públicas hoy, pide perdón por "el dolor" que les causó. En el comunicado el tenor acepta "toda la responsabilidad" por las acciones que se han vertido contra él en los últimos meses. Explica que con este paso busca contribuir a hacer una industria "más segura" y anima a otros a seguir sus "pasos".

Las acusaciones contra Plácido Domingo de sus compañeras de profesión comenzaron en agosto de 2019 y en este tiempo siempre ha negado las acusaciones. Ahora el tenor explica que ha tenido un tiempo de reflexión en que ha crecido personalmente y acepta su responsabilidad.

El paso al frente Domingo prácticamente coincide con la publicación de los resultados de una investigación del sindicato estadounidense que representa a los artistas de ópera. En ella se concluye que el tenor acosó sexualmente a mujeres y abusó de su poder cuando ocupaba la dirección de la Ópera Nacional de Washington y la de Los Ángeles.

Con estos resultados y el comunicado de Plácido Domingo Mediodía COPE ha preguntado qué puede pasar a partir de ahora al abogado penalista Jesús Lorenzo. Ha explicado que lo primero que debe haber es una acusación formal para que pudiera celebrarse posteriormente un juicio y a día de hoy se ha dado ese paso.

El abogado también ha explicado en Mediodía COPE lo que ocurre en la justicia de nuestro país: “El acoso actual en España exige dolo, es decir, conocimiento de que se está obrando mal y hay un montón de jurisprudencia en la que se sale absuelto precisamente porque no ha habido una oposición de la presunta víctima, es decir, no ha habido ningún momento en el que haya dicho “esto me hace sentir mal, ¡para!””.