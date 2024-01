Pilar García Muñiz: "Lo esencial no es el debate dentro del Senado, sino las negociaciones de fuera"

Audio

Desde las 9 de la mañana los diputados debaten la convalidación de los decretos que ha ido aprobando el gobierno y que ahora tienen que recibir la luz verde del Congreso. Por cierto, que el escenario está siendo en realidad el Senado, porque el Congreso está en obras.

Sea donde sea, fíjate en la paradoja. Lo esencial no es lo que se debate dentro de la Cámara, sino las negociaciones que se llevan a cabo fuera. Porque la última palabra la puede tener un prófugo de la justicia española que está a 1.500 kilómetros de distancia. Carles Puigdemont.

Él tiene la decisión sobre los 7 votos de Junts que asegurarían una mayoría simple al gobierno para convalidar los decretos, que son 3. El que contempla la extensión de las ayudas anticrisis a 2024, un decreto ómnibus que regula varias materias y otro con cambios en materia laboral y del subsidio de desempleo (este es el que no gusta a Podemos).

Por ahora, Junts sigue en su negativa después de 5 horas de debate que llevan. No les gustan varias modificaciones que tienen los decretos y en especial aquella que contiene un cambio para que las causas judiciales se paralicen cuando un juez pregunte al Tribunal de Justicia la Unión Europea porque temen que esto pueda entorpecer la aplicación de la ley de amnistía.

Junts quiere que esto desaparezca y además está pidiendo que se sancione a las empresas que se marcharon de Cataluña y no vuelven.

En un sistema de libre mercado y democrático esto de sancionar a empresas porque NO hagan o no radiquen donde tú quieras... es una aberración, pero lo inquietante es que el Gobierno no haya negado categóricamente esta posibilidad porque pueden estar negociando con ello por muy descabellado que parezca.

Como te digo, los decretos son 3 y de ellos dependen además 10 Mil millones adicionales del fondo de Bruselas. Uno de ellos además contiene importantes medidas que nos afectan a todos. El que extiende las medidas anticrisis como, por ejemplo, el IVA reducido a la factura de la luz. Con esta baza juega el ministro de presidencia, Félix Bolaños.

Este decreto (de medidas anticrisis) sería el único en el que el PP podría abstenerse siempre que se aplicaran, por ejemplo, más rebajas del IVA en la cesta de la compra, a la carne y el pescado, o se ampliaran las deducciones fiscales para rentas bajas...

Aunque el ministro Bolaños intente poner la pelota en el tejado de los demás partidos, lo cierto es que el problema sigue siendo del PSOE que tiene tantas pelotas con las que jugar, que no da abasto a despejar.

Desde Moncloa se construyó el relato de que Frankestein era una mayoría de progreso con 179 diputados, los de la investidura. En la práctica, Frankestein se desmonta a conveniencia de cada partido y esa mayoría solo se mantiene por el interés partidista y NO por el interés de todos.

Por esto mismo JUNTS, o cualquier otro, puede tensar la cuerda, pero no la romperán porque no encontrarán otro PSOE más solicitó a las cesiones que este de Pedro Sánchez. Si hubiera que apostar, me parece que los decretos saldrán adelante. Lo que ya no sabemos es a cambio de qué.