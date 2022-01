Pilar García Muñiz: "Se estrecha el cerco en Europa contra los que no quieren vacunarse"

Audio

Después de 11 días de pulso, se deshojó la margarita. Punto, set y partido para Australia. Pierde, el campeón Djokovic. La mañana de este lunes triste, el más triste del año dicen:por el frío, la cuesta de enero y los propósitos incumplidos, nos ha dejado una imagen que ha tardado 11 días en llegar: la del campeón serbio Novak Djokovic llegando a su país, a Belgrado. Aterrizaba allí, después de la decisión, por unanimidad, del Tribunal Federal de Australia de retirarle el visado y ordenar su expulsión del país. Los motivos: no estar vacunado ni quererlo, y mentir.

En Serbia le han recibido como un héroe, incluso como a un mártir, como le despidieron anoche los anti-vacuna en Australia. El colmo del despropósito ha sido escuchar al presidente serbio, Aleksandar Vucic hablar de que el tenista ha sido víctima de una caza de brujas, de haber sido maltratado e incluso torturado, y con Djokovic a todo el país.

Esta decisión de los tribunales australianos es tan importante para los intereses futuros del tenista, que no es de extrañar el ruido que se ha generado a su alrededor estas semanas. Tras perder la batalla judicial, Djokovic no podrá entrar en Australia en los próximos tres años, a no ser que las circunstancias cambien. Pero a día de hoy, si Djokovic es el número uno, lo es gracias al Open de Australia. De los 20 grandes títulos que ha conquistado, nueve han sido en Melbourne.

Ahora se abren nuevos interrogantes o se cierra un poco más el túnel. Por ejemplo: ¿qué va a pasar con Roland Garros? Pues si no hay vacuna, no habrá Roland Garros para Djokovic.

El tenista más laureado de todos los tiempos no podrá jugar en Paris si no se baja del burro y se vacuna. Francia acaba de aprobar la obligación del pasaporte COVID hasta para coger un tren o tomar una cerveza en un bar, así que Djokovic vuelve a perder el partido. Al serbio de momento solo le queda Wimbledon, en el Reino Unido, donde las actuales restricciones si le permiten jugar. Le bastaría con una PCR dos días antes del viaje, una cuarentena de 10 días antes de los partidos y con dos pruebas negativas el segundo y el octavo día. Será en verano, y de aquí al verano todo puede cambiar.

Como ha cambiado y está cambiando en Austria, en Grecia o en Italia. A partir del 1 de febrero, en Austria la vacunación será obligatoria para los mayores de 18 años. Obligatoria quiere decir que se considerará un delito y como tal, no vacunarse conllevará multas de hasta 3.600 euros.

En Grecia, por ejemplo, ya se está multando a quienes se niegan a la vacunación con una multa de 100 euros. ¡Ojo! A partir de febrero, serán 100 euros cada mes que pase sin que lo hagan.

Se estrecha el cerco en Europa contra los que no quiere vacunarse y aquí en España, te preguntarás, pues de momento, tercera dosis para todos los mayores de 18 años