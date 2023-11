Estaba previsto que a las 9.00 de esta mañana hora española, entrara en vigor la “parada humanitaria” entre Israel y Hamás: un alto el fuego que iba a ser de cuatro días con el objetivo de liberar al menos a 50 de los más de 200 rehenes que siguen en manos de Hamás.

A cambio, Israel va a sacar de la cárcel a más de un centenar de presos palestinos, en torno a 150 presos.

Ese intercambio y esa parada humanitaria todavía no se ha producido y la atención está en esos secuestrados y en sus familiares que siguen a la espera.

"Hamás está pidiendo más cosas"

Dalia Cúsnir es de origen argentino y residente durante toda su vida en Israel. Dalia y su familia están muy pendientes de estas negociones porque dos de sus cuñados forman parte de los secuestrados por los terroristas de Hamás.

"Es un día muy complicado porque no sabemos qué va a pasar" es lo primero que le dice a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.

¿Sabéis algo de vuestros cuñados? "No sabemos nada, que fueron secuestrados, no sabemos en qué situación, pero creemos que están vivos porque su casa no fue quemada ni se encontró sangre".

A Dalia se le nota la decepción en los políticos y en las organizaciones no gubernamentales, "pensábamos que la Cruz Roja, al igual que se preocupa de que los terroristas palestinos salgan de la cárcel, se preocuparían de nuestros secuestrados, pero no, no es así", lamenta.

Las autoridades no han detallado la lista de los rehenes que serán liberados, pero como dice Dalia "los primero serán mujeres y niños, pero ojalá en un futuro no muy lejano sean ellos también".

"Las autoridades no nos cuentan nada, entiendo porque deben ser cosas secretas porque deben ser muy fuertes y feas, aquí los medios de comunicación dicen que Hamás debe estar pidiendo más cosas".