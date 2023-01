Pablo y Elena, padres de una familia numerosa: "Con la subida, nos planteamos suspender la hipoteca un año"

Pablo vive con su mujer, Elena, y sus cinco hijos en la Alameda de Osuna, en un barrio del noroeste de Madrid. Su casa, que compraron en 2004, es de más de 120 metros, con 3 habitaciones. Dos de las cuales las comparten sus cinco hijos. Viendo que el mes que viene tendrán que pagar 241 euros más por la subida de los tipos de renta variable, han empezado a reducir gastos domésticos. Esta familia ha recibido en su casa a 'Mediodía COPE' para contar cómo van a afrontar este incremento de su hipoteca.

"En un año son casi 3.000 euros más los que vamos a tener que pagar y está subida es un esfuerzo muy grande para una familia numerosa como es la nuestra", comienza diciendo Pablo respecto a su situación. "Hemos reducido gastos. Hasta el mes de diciembre venía una persona a ayudarnos con la limpieza. Con las reestructuras empresariales, yo he salido de la empresa en la que trabajaba, por lo que hemos tenido que prescindir de ese servicio de limpieza. Y ese dinero vamos a invertirlo en la hipoteca", cuenta Elena tras apuntar que ahora se reparten las tareas del hogar entre todos.

"Nos planteamos cambiar la hipoteca de tipo variable a tipo fijo hace tres años, pero ya no. No nos compensaba porque ya habíamos gran parte de los intereses. Pero si siguen subiendo los intereses, algo tendremos que hacer porque no lo podremos asumir", reflexiona el padre.

"Hemos hablado con el banco"



De igual manera, han intentado hablar con el banco para buscar una solución: "Hemos hablado con el banco y no ofrecían alternativas como suspender la hipoteca durante unos meses, o incluso un año, si veíamos que la situación familiar lo demandaba. O revisarla. De momento, vamos a esperar unos meses, pero sí nos planteamos suspender la hipoteca durante un año o nos plantearemos otras opciones".

Por ello, ya han descartado su sueño de tener una casa más grande: "Siempre hemos querido que cada hijo tuviese su habitación y miramos otras cosas. Pero luego lo pensamos y, si dedicamos gran parte del porcentaje del sueldo a la vivienda y luego te pasa algo como lo que me ha pasado a mí, no me compensa. A ninguno. Porque luego los viajes, actividades... Son los recuerdos que vamos a tener".

"Luego no pasamos tanto tiempo en casa. Para estudiar está el salón, que es bastante grande, en las habitaciones, la cocina... Nos repartimos. Pero también hacemos más familia al estar más apiñados. Hay discusiones, pero nos queremos un poquito más", opinan.

A pesar de ello, se apoyan en las ayudan que les dan como familia numerosa: "Tenemos ayudas en transporte. Nosotros pagamos 13 euros y nuestros hijos 5. Vamos todos al trabajo o escuela en transporte público y así ahorramos en gasolina . También tenemos el bono social en la luz, el 50% en el IBI, pero en el resto no tenemos más ayudas".