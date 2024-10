El obispo de Bilbao advierte de los peligros de robotizar puestos de trabajo: "El problema fundamental"

El número de parados en nuestro país ha vuelto a aumentar, concretamente, ha crecido en un 0,12% en septiembre, lo que se traduce en 3.165 desempleados nuevos, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Además, de un total de más de 17 millones de personas asalariadas en España, se estima que 8,1 millones de ellas, tienen un trabajo precario. Todos los datos lo confirman: la temporalidad en los contratos, el uso abusivo de horas extraordinarias y los salarios insuficientes hacen que nos paremos a pensar en cuál va a ser realmente el futuro del trabajo en nuestro país. En la Jornada Mundial por el Trabajo decente, lo haremos desde la base desde nuestra civilización, desde la concepción cristiana del trabajo.

la irrupción de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial

Para hablar de todo esto, en 'Mediodía COPE' no ha acompañado Joseba Segura, obispo de Bilbao y presidente de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias. Monseñor ha hecho una reflexión sobre lo que significa la irrupción de estos datos en el mercado laboral español: “En lo que se refiere a la situación laboral y al desempleo siempre hay fluctuaciones que tienen que ver con el momento económico. Pero creo que el problema fundamental que se planeta es el futuro del trabajo ahora que cada vez tienen más importancia las nuevas tecnologías y las inteligencias artificiales... qué impacto va a tener eso en el mercado laboral y en las posibilidades de trabajo y empleo", aseguraba nuestro invitado.

Muchos de los que reciben esas ayudas, es gente que está trabajando y que no les llega el salario para poder mantener a la familia Mons. Joseba Segura, obispo de Bilbao Introduzca posición aquí

Además, Mons. Segura ha hecho hincapié en que los conceptos de trabajo y empleo son diferentes entre sí, afirmando que “cuando hablamos de trabajo, generalmente nos referimos al empleo, pero hay mucho trabajo que no es empleo. Durante generaciones ha habido una estructura económica en la que muy poca gente estaba empleada. El trabajo es una cuestión absolutamente crítica en lo que es la experiencia y la vida de las personas. Lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo”, declaraba Joseba Segura.

Además, los datos que publica Cáritas son demoledores: la mitad de las personas que solicitaron su ayuda en 2023, tenían un puesto de trabajo. “Lo que no sabe la gente es que muchos de los que reciben esas ayudas son gente que está trabajando y que no les llega el salario para poder mantener a la familia o a las personas que dependen de ellas, o incluso personas que reciben una pensión ya jubiladas, y resulta que no pueden vivir, por eso, la renta básica es un complemento necesario para que puedan vivir con dignidad”.

"es peligroso decir que el trabajo será sustituido por máquinas y robots"

Mons. Segura también ha hecho hincapié en que el trabajo no es una 'mera mercancía sujeta a las leyes del mercado', algo sobre lo que ha apuntado que “el trabajo es muy importante para cómo te entiendes tú a ti mismo y qué tipo de contribución quieres hacer a la sociedad, como te sientes dándote cuenta que esa contribución es valiosa y valorada. Incluso una oportunidad para relacionarte con más gente... es un elemento fundamental y por eso el trabajo es muy importante y es peligroso decir que será sustituido por una trabajo de máquinas y robots”.

También hemos aprovechado la oportunidad de comentar la posibilidad de implementar una renta básica universal. “Me parece muy problemático pensar que una renta básica universal va a acabar con el hecho de que el trabajo ha sido y sigue siendo un derecho al que no podemos renunciar. Este planteamiento hay que mantenerlo incluso ante esos cantos que apuntan que 'ya no se tendrá que trabajar'.

Para finalizar, el obispo de Bilbao apuntaba que "es fuente de preocupación pensar que, efectivamente, nosotros, que recibimos tanto de la sociedad, tampoco vamos a tener 'ninguna obligación' de tener que contribuir con esfuerzo a la vida de otros... los desarrollos que ésta sociedad ha tenido gracias al trabajo de otras generaciones que se han esforzado para que podamos disfrutar de todo lo que hemos recibido", finalizaba Mons. Segura.