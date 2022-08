La natalidad en España marca mínimos históricos

Todos conocemos la forma de pirámide demográfica en España. La que indica cuántas personas de cada edad existen en nuestro país. Vamos en camino de una población más anciana; más envejecida. Y más aún si nos fijamos en que el número de muertes del primer semestre del año, supera en más de 100.000 al número de nacimientos. Y es que, los que nacieron en la generación del “baby boom” -entre el el 58 y el 77- y que son ahora la parte más gruesa del gráfico, ya están cerca de la cúspide, mientras que la base, cada día se estrecha más.

¿Qué quiere decir esto? Pues que a día de hoy, la cifra de nacimientos en nuestro país está en mínimos históricos. De hecho, en el primer semestre de 2022, solo hubo 200 nacimientos más, que en el peor dato registrado en España. para que te hagas una idea, esto fue hace 81 años.

Si tenemos en cuenta la edad de la madre, la franja entre los 30 y los 40 años es la más propensa a tener un hijo... bien, pues también es el rango de edad en el que más ha caído la natalidad en nuestro país. Hace 10 años, estas mujeres proporcionaban el 84% de vidas nuevas, pero ahora ese número es del 63%.Lo curioso es cómo ha aumentado la natalidad -hasta un 33%- en mujeres de 50 o más años; y un 25% en aquellas de entre 45 y 49. Claro, muchas familias han ido retrasando esta decisión de tener hijos por diversos factores, entre ellos, la pandemia o la subida de precios... Otra cifra destacable la encontramos en las más jóvenes; entre enero y junio aumentaron un 6% las madres de 15 a 19 años y un 5% las comprendidas entre los 20 y los 24.





Sin embargo, haciendo la suma de todos ellos nos encontramos con una tasa de natalidad que es casi un 9% más pequeña que en 2019, antes de la pandemia...Es más, hace una década fueron 250.000 bebés los que llegaron a España.... ahora mismo esos niveles se han quedado en la mitad.

Pero vamos a centrarnos en la otra cara de la moneda. Las familias numerosas. Seguro que alguna vez has oído hablar de ellas. A día de hoy existen muchísimos modelos familiares: hogares con un solo hijo, sin ellos, monoparentales, con hijos adoptivos, pero no podemos dejar de lado a aquellos que precísamente rompen la media y forman parte del colectivo de “familias numerosas”. A partir del tercer hijo ya se puede considerar como tal, pero existen casas en las que literalmente podrían fundarse hasta equipos de fútbol. Es el caso de Irene Gervás. Ella vive en Valladolid y tiene nada menos que 11 hijos de entre 4 y 17 años. “El día a día es muy entretenido. No nos aburrimos ni un segundo”.

Pero con unos precios tan elevados en todos los aspectos, no es fácil sacar adelante a una familia tan grande, porque Irene tiene que ir a por “los precios más baratos”, aunque “tarda el doble”. Nos dice que va a lo básico y sin comprar productos ricos y buenos.