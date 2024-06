Los monasterios ya no son solo lugar de oración y residencia: los usos del patrimonio de la Iglesia

En España, según los datos que recoge la Conferencia Episcopal Española, cierran entre 20 y 22 monasterios cada año, un número muy elevado. Las diferentes comunidades y congregaciones que viven en ellos buscan diferentes alternativas para poder mantenerse económicamente y así no tener que echar el cierre a unos bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio de la Iglesia.

¿Cómo debemos gestionar el patrimonio inmobiliario eclesiástico?

Por ejemplo, en el centro de Sevilla, las clarisas del convento Santa María Jesús han dado un paso más allá: han convertido parte de su edificio, que por cierto, es como quien dice, una 'joya' del siglo XVI, en unos apartamentos turísticos. Aunque ahora estas monjitas de clausura tienen a diferentes grupos de turistas como vecinos, su intimidad y su vida espiritual en el convento sigue intacta... pero sus recursos económicos están aumentando.

Esta es una cuestión cada vez más importante para las personas que forman parte de la Iglesia ¿Cómo debemos gestionar el patrimonio inmobiliario eclesiástico?. Javier Herrán es empresario, colabora con distintas entidades eclesiásticas y ha pasado por 'Mediodía COPE' para contarnos todos los detalles de esta realidad un tanto desconocida de la Iglesia.

Vídeo





La falta de vocaciones, uno de los motivos principales de esta situación

Nuestro invitado es de lo que tienen la opinión de que la última opción debe ser siempre la venta del bien eclesiástico. “Cuando ya no haya remedio o viabilidad se venderá pero la obligación de todo administrador es conservar los bienes y ponerlo en valor para las generaciones venideras”. Además, ha recalcado que los edificios más afectados por esta realidad son “monasterios, seminarios, algunos colegios... la falta de vocaciones es uno de los motivos principales. Incluso edificios destinados a residencias de tutelas y en este momento ya no dan para ese uso... infinidad de inmuebles a los que hay que darles una solución".

Javier afirma que la clave es 'anticiparse' para que ese patrimonio no se convierta en una carga para la institución a la que pertenezca y la forma de conseguirlo es a través de la adaptación. “Es dificil y novedoso dentro de la Iglesia pero es algo a lo que se tiene que adaptar. Cada vez hay menos vocaciones, los monasterios que antes estaban diseñados para mucha gente ahora cubren un 10% pero el coste del edificio es el mismo. Es el momento de anticiparse y ver que usos tiene compatibles urbanísticamente además del religioso. Si no tiene otro usos es momento de movernos para darle un nuevo uso para darle una viabilidad y una rentabilidad. Por ejemplo, seminarios diseñados para 300 personas con cocina o lavandería con esa capacidad podrían destinarse paraempresas de catering o de lavanderías.

"De tener una auténtica ruina hemos pasado a tener un edificio que aporta ingresos"

Además, Javier recalca que es muy importante también llevar a cabo un cambio de enfoque, tal y como han hecho en el convento Santa María Jesús en Sevilla, para que el bien no se pierda. Otro ejemplo del que nos ha hablado es el de un edificio en Burgos del Cabildo... "Un edificio en ruinas... hemos sido pioneros en crear un edificio de alojamientos turísticos a partir de esto. De tener una auténtica ruina hemos pasado a tener un edificio que aporta ingresos.

Sin embargo, ¿Por qué muchas veces no se lleva a cabo esta vuelta de tuerca en el patrimonio de la Iglesia?. Nuestro invitado ha apuntado que "Hay mucho temor a lo desconocido y también desconocimiento. La orden va menguando, los hermanos y hermanas disminuyen y este mundo no lo conocen. Piensan que el único uso que tienen es el de su residencia y oración... este el momento de pedir que aumenten los usos compatibles, estos edificios inmensos no se pueden quedar abandonados".