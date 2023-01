Micropymes: la solución al empleo para los parados de larga duración

Encontrar un empleo en España es muchas veces misión imposible. Especialmente, en determinados colectivos de población como los jóvenes o los mayores de 50 años. Muchos terminan convirtiéndose en parados de larga duración. Una de las alternativas donde este tipo de personas suelen encontrar acomodo son las micropymes, es decir, empresas con menos de diez trabajadores.

Es el caso de Esther Vadillo. Tiene 45 años y ha empezado a trabajar en una frutería de Valdemoro, al sur de Madrid, tras 13 años sin hacerlo. “Desde que me quedé embaraza de mi primer hijo, he estado sin trabajar”, ha explicado en 'Mediodía COPE'. “Ahora me siento mucho mejor”. La empresa la forman ella y su jefe. “Normalmente estoy sola o el sólo, aunque a veces viene alguien, sobre todo, los sabados a ayudar", matiza.

Como ella, más de dos millones de personas fueron contratadas en 2022 por una micropyme. Un nicho de mercado que tiene particularidades y muchas ventajas.





FLEXIBILIDAD Y BUEN AMBIENTE

Una de los grandes beneficios de una micropyme es el trato personalizado entre los trabajadores, también con los jefes. Casi como una familia. “Para empezar no soy un número. Mi jefe está pendiente de si estoy a gusto. Se mira más al trabajador cuando es una empresa pequeña, el ver que tiene necesidades, que tiene familia, que tiene problemas. En una empresa grande tienes que adaptarte a lo que hay", argumenta Esther. “Cuando me ha hecho falta un día, no ha habido problema. Me facilita los horarios. Todo eso en una empresa más grande es complicado”.

Beatriz de Andrés ha fundado una empresa de marketing y comunicación. Junto a ella, trabajan cuatro personas más. Destaca el buen ambiente como gran ventaja. “Tenemos hasta un chat de antiguos empleados y tambien están los jefes”, expone Beatriz.





FRAGILIDAD ANTE LAS CRISIS

No obstante, trabajar en una empresa de poco tamañao tambien conlleva algunas desventajas. Una de ellas es que si la relación personal con los compañeros no es buena, buena parte de sus ventajas pasan a ser un obstaculo.

Otro de los inconvenientes es el propio tamaño de la empresa en caso de dificultades económicas ya que se carece de músculo financiero. No en vano, desde la invasión rusa en Ucrania, los costes empresariales se han incrementado un 25 por ciento. Tambien los costes laborales, en este caso, en torno a un 6%.

”No hay medias tintas, todo el mundo ve lo que pasa. Para todos, la situación es muy trasparente. Si la cosa va bien. Todo el mundo ve que va bien y si la cosa va mal, todos lo saben”, explica Beatriz. En su empresa, han tenido que llegar a pedir un crédito para poder pagar un despido. "Muchas veces, el miedo a ese compromiso hace que no contrates. Si contratas y luego te mal, luego es muy complicado despedir", asegura.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Su empresa ha logrado sobrevivir a dos crisis económicas. La última, la del coronavirus, gracias al teletrabajo. Algo que, de hecho, han mantenido y que ha permitido subir los sueldo 127 euros.

”Hemos decidido quitar la oficina. Yo estoy contenta, la gente está contenta porque ahorramos combustible, horas de sueño..", razona. "Para nosotros ha sido una bendición", concluye.