El catedrático Antonio Diéguez reflexiona en ‘Herrera en COPE’ sobre el uso de Chat GPT en las aulas

Chat GPT, un chatbot capaz de responder a preguntas de forma única, ya cuenta con cientos de millones de usuarios. Para evitar el fraude, Antonio Diéguez, catedrático de lógica y filosofía de la ciencia en la Universidad de Málaga, ha decidido cambiar su método de evaluación de los trabajos escritos tradicionales a entrevistas orales: “Se trata de que el alumno me muestre que ha estudiado el tema”.

Diéguez, experto en el impacto de las nuevas tecnologías, ha querido comprobar por sí mismo hasta dónde llegan las capacidades de Chat GPT y ha quedado enormemente sorprendido: “Le he hecho preguntas de temas de mi especialidad y me ha contestado con un nivel de sobresaliente”. Lo cierto es que las posibilidades son infinitas, el catedrático cree que el hecho de que los alumnos lo utilicen como tutor es positivo, pero teniendo en cuenta que la información no es fiable y que se necesitan unos conocimientos previos para discernir lo falso de lo verdadero.

Como profesor, admite que es indudable que los alumnos lo van a utilizar. A diferencia del “copiapega” tradicional, que además de ser fácilmente detectable requiere al menos una mínima investigación, Chat GPT reescribe los textos de forma autónoma. El riesgo principal es que el alumno “podría hacer pasar por suyo algo que no lo es”. Para Diéguez, una solución para aprovechar esta tecnología sería valorar las preguntas que el alumno lanza al chat o su capacidad para detectar los errores bibliográficos.

Otra trampa popular entre aquellos estudiantes que se quieren escaquear son las empresas que, a cambio de una importante suma de dinero, escriben trabajos e incluso tesis de fin de grado. Para el catedrático es, sin duda, un fraude: “la persona que recurra a este tipo de empresas sabe que la nota que vaya a obtener no la merece y que si ocupa un puesto de trabajo por currículum se lo está quitando a otra de forma ilegítima”.