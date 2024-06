Esta es la mejor hora del día para tomar un antihistamínico para la alergia: recomendado por un alergólogo

Estamos en el mes de junio, pero los alérgicos siguen temblando. Los niveles de gramíneas siguen disparados en muchos puntos de España como Madrid, el norte de Extremadura, Toledo, Salamanca o gran parte de la vertiente mediterránea. A esto se suman otros muchos que siguen en niveles altos, como el plátano o el olivo, que complican, y mucho, la vida a los que tienen alergia al polen.

Pero hay muchas más alergias como la que tienen algunos a los animales, a ciertos alimentos o al polvo. En total, unos 16 millones de españoles son alérgicos, lo que supone un 33% de la población. Y muchos de ellos tienen que recurrir, sí o sí, a los antihistamínicos.

Leticia es uno de ellos. Es madrileña, acaba de cumplir los 50 y desde hace muchos años teme la llegada de esta estación del año. "Terrorífico para mi, los síntomas son mucho picor de garganta y oídos. Me afecta también a los ojos, tengo una conjuntivitis alérgica muy fuerte", explica.

Cómo tomar antihistamínicos

Estornudos, picor de garganta y de ojos son algunos de lo más comunes que intentamos combatir con antihistamínicos. Pero, ¿cómo debemos tomar este medicamento?

Podemos hacerlo a demanda, es decir, que si un día no estamos mal, no tenemos síntomas, no hace falta que tomemos la pastilla. Aunque depende de cada uno, de nuestro organismo, hace efecto normalmente a la hora.

Alberto Álvarez Perea, alergólogo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, explica que "lo tenemos que utilizar cuando tenemos síntomas de alergia, en general basta con tomarlo una vez al día".

Añade que "si los síntomas se producen, no muy frecuentemente, no hace falta tomarlo a diario". En cuanto a la mejor hora del día para suministrarlo, "lo ideal es tomarlo con el estómago vacío" porque producen más efecto.

Además, nos recomiendan que sea por la noche, por la somnolencia. Un buen momento es una hora antes de la cena.

Esta medicación no tiene casi ningún efecto secundario. De hecho, muchos se venden sin receta médica, entre otras cosas porque más allá de la somnolencia no produce ningún efecto más.





Esto se debe a que tienen un perfil de seguridad muy amplio: "Los efectos adversos raros afortunadamente tenemos un margen de seguridad muy amplio. La intoxicación por antihistamínicos es muy muy difícil. Incluso cuando se producen, los efectos son leves".

Hay antihistamínicos en forma de pastilla, en jarabe e incluso gotas. Cuando tomamos este medicamento lo que hace es bloquear la acción de la histamina en las neuronas. Y al bloquear esta acción se reduce o anula la capacidad de mantenernos activos y de ahí que nos de tanto sueño.

Las nuevas generaciones de antihistamínicos vienen ya sin este tipo de efectos, pero para la mayoría sí hace falta receta médica.

Posibles remedios naturales para la alergia

Y si antes de automedicarte quieres probar algo natural, los defensores de lo orgánico dicen que la equinácea, el té verde o el omega 3 pueden ayudarnos con los dichosos y molestos síntomas de la alergia.