Mediodía COPE comprueba el funcionamiento de la app de Igualdad sobre tareas domésticas: "Estresante"

“METOCA” es la aplicación para móviles que ha puesto en marcha el Ministerio de Igualdad y que sirve para cronometrar cuánto tiempo dedicamos hombres y mujeres a las tareas del hogar.

Según las estadísticas, las mujeres invierten doce horas y media más que los hombres a limpiar la casa, hacer la colada o cuidar a los niños. El ministerio que dirige Irene Montero, en funciones, quiere demostrar que con esta aplicación podemos dar un giro a esos datos y acercarnos a la “corresponsabilidad".

¿Es posible alcanzar los objetivos que quiere que alcancemos Igualdad? Para comprobarlo, una de las redactoras de Mediodía COPE seha puesto cronómetro en mano ha dividirse las tareas de casa con su marido y ¿cuál ha sido el resultado?

"Menudo estrés"

Victoria y su marido se han dividido las tareas que ya vienen detalladas en la aplicación: ropa, mantenimiento y limpieza, alimentación, jardinería y mascotas, compras, reparaciones, gestiones.

Pero dentro de estas numerosas ocupaciones hay todo un mundo: planchar, ir a la compra, limpiar, hacer deberes, el cambio de armario, la declaración de la renta.

Cada vez que hace alguna de estas labores alguno de los miembros de la familia o de la pareja, toca abrir la aplicación y poner el tiempo que cada uno ha dedicado a realizarlas. Pero esa es la teoría, Victoria confiesa que "me olvidé unas cuantas veces de hacerlo en el momento y luego ponía todo junto. Como tampoco me acordaba bien de los tiempos, pues anotaba lo que me sonaba, siempre tirando por lo alto".

Esto demuestra que es muy fácil hacer trampas, "si eres tú mismo el que pone el tiempo y el esfuerzo que va en una escala del 1 al 3. Yo casi siempre le daba a tope, al tres", admite la redactora.

¿Ayuda a repartirse las tareas?

Esta es una de las preguntas del millón, ¿os ha ayudado a organizaros mejor, a hacer un mejor reparto de las tareas?, preguntaba Pilar García Muñiz a Victoria que sinceramente responde, "no porque según qué cosa, tardo más en desbloquear el móvil, abrir la aplicación, buscar la tarea que planchar, limpiar el polvo o poner la lavadora".

Una aplicación que pone tiempo para ¿ayudar?:

recoger juguetes dieciocho veces: 20 minutos

limpiar el zumo que se le ha caído a uno de los niños: 3 minutos

aguantar rabieta:15 minutos

pasar la balleta en la cocina:10 minutos

Para Victoria esta aplicación lo que de verdad va a servir es para "los abogados matrimonialistas, que se van a poner las botas con todos los que usen la aplicación".