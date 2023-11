Matan a su hermano en Sevilla, perdona al asesino, y su vida cambia 25 años después: "Lo dejo todo"

Hay días en la vida que nunca se olvidan aunque el tiempo pase. Un día como hoy, un 7 de noviembre pero de hace 25 años un grupo de amigos había salido a tomar unas copas en los Jardines de Murillo de Sevilla. Entre ellos se encontraba Alejandro un joven de 24 años.

Aquella noche todo transcurría como un día cualquiera para estos jóvenes. Alejandro y sus amigos se divertían. Era sábado por la noche y estaban haciendo planes. Querían irse muy pronto a bailar a una discoteca cercana. Detrás de ellos, en un banco había otra pandilla de chicos con motos que, sin mediar palabra, empezaron a amenazarles. Les tiraron una botella y los ánimos se caldearon.

El 'crimen del perdón'

Alejandro quiso poner paz cuando un chico de 17 años le dio un navajazo en el pecho. La herida afectó a su corazón y perdió su vida. Su padre, José Méndez, era profesor de dibujo en los Salesianos de Sevilla. Aquel día se desveló. Iba a amanecer y su hijo no había llegado a casa. Sonó el teléfono de su casa lo cogió creyendo que iba a ser su hijo y le dieron la noticia. Lo habían matado.

Este crimen se hizo muy conocido. La prensa lo llamó “el crimen de la movida” aunque perfectamente podría haberse llamado el crimen del perdón. Sevilla entera se llenó aquellos días de rabia por lo sucedido pero José Méndez, el padre de Alejandro se encargó de apaciguarlo todo.

Perdonó al asesino de su hijo. Dijo que estaba haciendo sufrir a sus padres tanto como a él. Nunca pidió indemnización al juez y ni siquiera se personó en el juicio. Decía que quién podía realmente compensar esa desgracia.

La decisión de su vida

Veinticinco años después de la muerte de Alejandro nos atiende en Mediodía COPEsu hermano José María Méndez: “Todo fluye a la mente y hay que controlarse un poco. Aquellos días los vivimos con mucha intensidad. El perdón de mi padre fue un ejemplo para todo el mundo. Mi padre cuando vio a mi hermano muerto con esa cara de placidez dijo si tienes esa cara es porque estás en el cielo y porque has perdonado a tu asesino. Todos correspondimos con el perdón. Mi padre quería ser pleno con ese perdón no quiso ejercer la acusación particular. La ejercimos mi otro hermano y yo”.

José María es doctor en Bellas Artes y pintor en Sevilla. Tienes una obra muy amplia y has pintado para muchas instituciones de tu ciudad y de España. Sin embargo ahora va a dejar los pinceles. A tus 53 años va a ingresar después de navidad en el Monasterio Cisterciense de Hornachuelos, en Córdoba: “Lo dejo todo para entrar en un convento. Ha sido una sacudida, he dicho que sí y para dentro. Lo mejor que puedo hacer es rezar por todos”.