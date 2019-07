Estos son los motivos por los que una víctima tiene que pagar su rescate

En COPE hemos contado en las últimas horas el rescate de las tres espeleólogas de la cueva de Coventosa en Arredondo (Cantabria). Estuvieron más de 48 horas perdidas pero tres equipos de rescate consiguieron dar con ellas. Se habían perdido, estaban cansadas y prefirieron no arriesgar y que fueran a por ellas. Actuaron como debían. Iban equipadas y tenían experiencia. Pero ha surgido el debate después de que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se quejara de que se tenga que asumir este tipo de operaciones. Y nos preguntamos, ¿hasta dónde llega responsabilidad de uno cuando se ve inmerso en una situación así?

Pues no sé si sabías lo que son las las tasas por rescate, que son las que repercuten en quienes tienen que ser asistidos a causa de una imprudencia, de una negligencia como nos ha explicado este miércoles en 'Mediodía COPE' Jezabel Morán, subdirectora de Protección Civil en Cantabria: "Cada comunidad autónoma tiene establecidas tasas por los servicios de extinción de incendio o salvamento. Están exentas del pago de esa tasa las intervenciones que estén provocadas como consecuencia de emergencias por causo fortuito o causas de fuerza mayor y cuando no haya concurrido una negligencia", ha contado.

O sea, que hay que saber dónde se va e ir preparado para ello. Es decir, equipado. ¿Y cuál es la tasa? Pues viene estipulado por ley y que depende de factores como el personal, medios técnicos utilizados, duración del rescate... Pero para que nos podamos hacer una idea, Jezabel nos cuenta para Mediodía COPE cuánto puede costar algunos de estos parámetros: "El servicio prestado en materia de socorro tiene una tarifa de 569 euros las seis primeras horas y luego por cada hora adicional 114 euros", ha dicho. Una tarifa que no solo se centra en rescates en cuevas y montañas, sino que también existe para casos que requieren el despliegue de bomberos, rescates en alta mar... Es decir, para rescates de todos los tipos

En Cantabria ya habido varios casos como el de ayer y ninguno de ellos ha acabado con la aplicación de esta tasa. Tal y como comenta Jezabel, para que se aplique tiene que haber negligencia clara y manifiesta, cosa que no se ha demostrado en estos casos: "La regulación de la tasa recoge esta excepción que es una excepción fuerte que requiere que haya concurrido dolo o negligencia imputable al afectado entonces el concepto de negligencia tiene que tener una imprudencia clara y manifiesta, cosa que no se ha dado". La tasa de rescate no solo está en Cantabria, sino que existe en el resto de comunidades autónomas. Pero, aunque todas la compartan cada una funciona de diferente forma y al igual que en Cantabria no se ha llegado a aplicar, en otras provincias se ha dado el caso contrario. Así nos lo cuenta Jozabel: "En España las comunidades autónomas tienen distinto tratamiento. Hay comunidades autónomas en las que se recoge esta tasa disuasoria. Muchas comunidades tienen este tipo de tasa. Yo conozco, por mi formación jurídica, que el año pasado en Asturias en un juzgado en Oviedo dictó una sentencia hablando de si debe cobrarse por rescatar a deportistas en las montañas. Asi que ya hay sentencias de este tipo", ha contado en 'Mediodía COPE'.

Así que si estás leyendo esto y eres un amante de la escalada o de las travesías de montaña, tendrás que tener en cuenta que si tienes un accidente te afectará a tu salud... y también, a tu bolsillo.