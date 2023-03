Los precios más altos: 'Mediodía COPE' compara lo que cobra el agricultor y lo que nos cuesta en el súper

Suben los precios, pero la brecha entre lo que pagan al productor y lo que nos cuestan los productos en el supermercado se reduce. Los precios están por las nubes. Lo sufrimos cada vez que vamos al súper y hoy lo ha confirmado, de nuevo, el Instituto Nacional de Estadística: en febrero, la inflación se situó en el 6 %.

Lo más preocupante sigue siendo la escalada imparable de los precios de los alimentos: hacer la compra hoy nos cuesta un 16,7 % másque hace un año. Y lo peor es la tendencia: solo en el último mes, el encarecimiento es del 2 %.

El precio de los alimentos se dispara en febrero al 16,6% y la inflación escala al 6% Aumentan los precios de la alimentación, a pesar de esa bajada del IVA que en febrero ya estaba consolidada, suben sobre todo los frescos y también se incrementa la electricidad Redacción DigitalMadrid 14 mar 2023 - 00:00

La bajada del IVA que aprobó el Gobierno apenas sirve para mitigar este crecimiento desorbitado. Por ejemplo, el aceite de oliva se ha encarecido un 33 %, igual que la leche, la harina un 26 % y las legumbres un 20 por ciento. Pero lo que más ha subido su precio es un producto que no estaba entre la lista de “beneficiados” por esa medida: es el azúcar que se ha disparado un 52 %.

Estamos hablando de los precios en el supermercado, es decir el último eslabón de la cadena alimentaria. ¿Y qué está pasando con los precios en origen? ¿Cuánto están recibiendo los productores? En las últimas semanas esa brecha, la diferencia entre el campo y el supermercado, se ha reducido en algunos productos aunque en otros sigue aumentado. Vamos a repasar algunos de ellos:

La leche es uno de los que más ha subido en origen. Nos cuenta a cómo le están pagando el litro Jorge Izquierdo, ganadero de Madrid cuenta en Mediodía COPE a cómo le están pagando el litro en la actualidad, "antes con un euro vivíamos y ahora con 1,50 euros nos comemos los mocos".

Los ajos han llegado a multiplicar su precio por 10, pero ahora esa brecha se está reduciendo a más de la mitad. A día de hoy por un kilo de ajos los consumidores estamos pagando un 200 % más que lo que recibe el agricultor como subraya Julio Bacete que es productor de ajo en Pedroñeras: "alrededor de 1,20 euros es lo que cobra el agricultor y en el supermercado ha duplicado su valor", dice.

Otro ejemplo es el aceite de oliva que ha subido unos 2 euros el kilo en el último año aunque sigue sin cubrir los costes de producción como ha recalcado en Mediodía, Juan Luis Ávila es olivarero de Jaen que también destaca que el incremento de la aceituna de mesa ha sido mucho menos, "la aceituna de mesa está en torno a los 90 céntimos, unos 20 céntimos más respecto a hace un año, y en destino unos 5 euros el kilo".

Lo peor está por venir

Y lo peor puede estar por venir. Este olivarero nos adelanta que los precios van a seguir subiendo, ¿por qué? Pues el tiempo, la climatología, con las heladas y la extrema sequía están a punto de estropear la cosecha por segundo año consecutivo, "o empieza a llover ya o no vamos a tener cosecha", lamenta.

¿Y a qué se debe que la brecha entre el precio en origen y consumo se esté acortando? Pues, en parte se debe al encarecimiento de la cesta de la compra, pero, sobre todo, a que hay menos producción y se paga más como ha explicado en COPE, Andrés Góngora, de COAG, "al final a los agricultores nos imponen los precios, el que compra puja por la oferta que existe y cuando hay escasez por el clima es cuando los precios tienden a subir"

Unas subidas que, muy a pesar de los que trabajan en el campo, han sido flor de un día. Por eso desde COAG se lamentan de que los supermercados no bajen los precios cuando a los productores ya les han empezado a pagar menos y pone este ejemplo: "ahora mismo, el calabacín en origen se está paganado al agricultor por debajo del euro no cubriendo el coste de producción y el precio no les ha bajado a los consumidores".

Una brecha que, de nuevo perjudica, dice este sindicato agrario, a productores y consumidores. Para los primeros, piden que se cumpla la ley y que no se pueda vender a pérdidas y para los que vamos a hacer la compra al súper, reclaman medidas porque el consumo se está desplomando y los que más lo sufren son las familias de rentas medias y bajas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Estamos empezando a ver de forma muy clara como frutas y hortalizas se están dejando de comprar, el consumo de estos productos se está desplomando", advierten.

Pues ahí queda esa reclamación y, mientras llegan las medidas, solo nos queda rascarnos el bolsillo para hacer la compra.