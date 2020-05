Los padres piden planes reales y viables para el regreso a las aulas en septiembre

Padres, profesores y los propios alumnos siguen desconcertados ante las declaraciones de la ministra de educación Isabel Celaá, que da por hecho que "si no hay vacuna, los colegios tendrán la mitad de alumnado en las aulas" cuando comience el curso en septiembre.

El Ejecutivo pretende, aunque dependerá de cada comunidad autónoma, la idea es que la mitad de los niños vayan al colegio y la otra mitad siga con la enseñanza a distancia para evitar contagios.

'Mediodía COPE' ha sondeado la opinión de una madre de tres hijos, que es profesora de universidad y además es experta en educación, Begoña Ladrón de Guevara: "Viendo también lo que está ocurriendo en otros países, que ya se está volviendo a las escuelas y que ya realmente están pudiendo volver a la vida normal, nos preocupa que aquí no sea así, que no se tengan en cuenta y que no se planteen unos planes viables y reales" ha comentado.

Begoña Ladrón de Guevara ha criticado que este tipo de iniciativas salgan sin que se haya consultado previamente con los agentes sociales a quienes les concierne. Desde su punto de vista, hubiese sido muy importante que se hubiera tenido en cuenta si la propuesta es viable o no es viable y cómo hacerlo de la mejor manera posible hablando con los agentes implicados.

Para la experta en Educación, el Gobierno tiene que hablar “con el colegio, con las familias, con todos, para ver un poco la situación, con Sanidad…para que entre todos hablemos y entre todos lleguemos a acuerdos con los profesores, con la comunidad educativa…con todos los agentes implicados”.