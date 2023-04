Los incendios se apagan en invierno: las ovejas bombero, clave para tener el monte limpio

Las llamas han aparecido este año muy pronto. A penas hemos entrado en el mes de abril, acabamos de estrenar la primavera, y los incendios nos sitúan en pleno verano y las perspectivas son muy poco halagüeñas.

Uno de los peores incendios lo están padeciendo en la provincia de Castellón, un fuego que comenzaba el 23 de marzo en Villanueva de Vivier y que, una semana después, sigue activo. Los más de 300 efectivos terrestres que luchan por perimetrarlo y controlarlo se enfrentan cada día con condiciones meteorológicas adversas por las altas temperaturas y el viento.

Viento y altas temperaturas que también han sido los peores enemigos de los efectivos de la UME, más de 500, que han participado en la extinción de 116 incendios en 35 concejos de Asturias, las llamas han llegado a las puertas de Oviedo, asolando una de las joyas de nuestra naturaleza, el monte Naranco.

El fuego obliga a desalojar municipio enteros. Solo con el que ha asolado la comarca castellonense del Alto Mijares casi 2.000 vecinos tuvieron que abandonar sus hogares, sus fincas, todas sus pertenencias, sus animales... Las llamas arrasan con todo lo que encuentran a su paso, se cobra vidas humanas y erosionan nuestros montes, que tanto cuestan recuperar.

El de Castellón es el primer gran incendio de este 2023 -sin minusvalorar el centenar de fuegos en Asturias-, no será, por desgracia, el último. No debemos olvidar, para evitarlo en lo que sea posible, que el año pasado, en 2022, las llamas arrasaron más de 300.000 hectáreas en nuestro país y este verano se espera que vuelva a ser muy cálido, así que vamos a ver qué pasa.

Los incendios se apagan en invierno

Quién dijo esta frase no sabía lo que se repetiría a lo largo de los años y el poco caso que hacen los responsables de las administraciones correspondientes. Porque, ¿qué ha pasado este pasado otoño e invierno? ¿Se ha hecho algo en materia de prevención? ¿Cómo se puede evitar que siga ardiendo el gran patrimonio natural que tenemos?

El ingeniero de montes David Caballero contaba esta semana en Mediodía COPEque más de un 90 % de los incendios que se producen en España tienen origen humano. Pará él, la mejor forma de prevenirlos es con la concienciación.

La superficie forestal quemada en 2022 fue 4 veces más que la media de la última década. Además, fueron incendios muy complejos en su extinción. Para este 2023 la situación no parece que vaya a ser mucho mejor. Las previsiones para los próximos meses son muy negativas por las altas temperaturas que se están registrando y por la falta de lluvias.

Este ingeniero contaba también, en los micrófonos de COPE, que el abandono del monte sigue siendo una de las causas de estos incendios. Ahora las labores de prevención tienen que actuar en aquellas zonas donde antes lo hacía de manera natural y habitual la agricultura y la ganadería tradicional.

La despoblación ha provocado que la agricultura y la ganadería vayan desapareciendo, pero la vegetación y la maleza siguen ahí. Lo triste es que solo nos acordamos de esta circunstancia cuando vemos el humo.

"El monte es todo pólvora"

También, por Mediodía COPE, pasaba el pasado jueves Kevin Cebrián, vecino de la localidad castellonense de Higueras y uno de los casi 2.000 vecinos de las poblaciones afectadas por el incendio.

Audio





Kevin y su familia, ya han podido regresar a su casa, pero no podía evitar mostrar la indignación que le ha supuesto lo que está ocurriendo y hacia esta advertencia ante las preguntas de Pilar García Muñiz: "o se toman cartas en el asunto y se ponen a limpiar los montes o al final arderá todo. Esto es un polvorín, está el monte lleno de leña seca desde las nevadas de 2016, no se puede andar por el monte. Si no trabajas el monte, es todo pólvora y los caminos, un margen se toca con el otro, viene justo pasar con el coche. Esto es un aviso, el día que esto arda de verdad va a ser una catástrofe".

Las ovejas bombero, una solución para limpiar los montes

Sin duda hay que mantener el monte limpio para prevenir los incendios. Pero, en varias comunidades autónomas, se está fomentando también lo que se dado en llamar las “ovejas bombero". El nombre es muy llamativo, pero no deja de ser el pastoreo de toda la vida y es que estos animales se comen todo lo que se encuentran a su paso y eso hace que el monte esté limpio y así se evitan los incendios o son de mucha menos gravedad.

En Mediodía COPE, Jorge Izquierdo, ganadero y pastor de Colmenar en Madrid ha contado como sus 3.000 ovejas limpian más de 800 hectáreas de monte. Además, pedía a todos que nos concienciemos de la importante labor que hacen estos animales y si vamos al monte con nuestros perros que evitemos que las asusten.