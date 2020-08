Los héroes del Turia: dos adolescentes salvan a una niña de 10 años arrastrada por la corriente

Lucía y Héctor pasaban un día tranquilo en el río, sin saber que iban a vivir toda una aventura. Estos hermanos de 14 años de Riba-roja de Turia (Valencia) disfrutaban de su domingo hasta que vieron a una vieron a una familia desesperada buscando a una menor de 10 años que había desaparecido.

Como relata Lucía en los micrófonos de ‘Mediodía COPE’, el hermano de Camila (la menor desaparecida) les pidió un flotador para ir a rescatarla pero pronto regresó con las manos vacías, “él no se conocía el río, llegó al tramo del puente y no la encontró”. Entonces esta heroína lo vió claro: “le dije mi hermano, ‘vamos a ver si la encontramos’, porque él se conoce bien el río”.

Los dos valientes se lanzaron a nado para buscar Camila. Al principio, no tuvieron suerte, no encontraron rastro de la pequeña. Pero Lucía escuchó un ruido. Camila que estaba metida entre zarzas y cañas podía ver a los dos hermanos, pero ellos no tenían visibilidad. “Comenzamos a chillar y entre la niña y yo, nos comunicamos chillando. Como no le veíamos, con los gritos nos ubicabamos un poco”, explica Lucía.

Cuando alcanzaron a la niña de 10 años, Héctor se fue a pedir ayuda y su hermana mientras intentaba sacar a la pequeña de las zarzas. “La saque y ya fuimos río abajo para ver si podíamos encontrar una salida. Y justo vi un camino estrecho, nos metimos y aparecimos donde estaba la policía”.

Esta terrible aventura, tuvo final feliz. Ahora Lucía busca a Camila para poder abrazarla. “Podemos quedar en un punto para ver a la niña. Porque yo no hablé con ella. Si que es verdad que cuando estábamos dentro del agua le preguntaba de dónde era, cómo había llegado hasta allí…”, dice Lucía.

Eso sí, esta joven heroína lo deja claro: “había mucha gente en el río y es lo que a mí me extraña, que si una niña está en peligro y gritando, que la gente no se lance”. No todos son tan valientes como Héctor y Lucía.