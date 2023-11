Los Grammy Latinos: Referencias a Andalucía, la aparición de Shakira y rumores de una actuación con sus hijos

Vamos a disfrutar con los Grammy Latinos que se van a entregar en Sevilla. Shakira, previsiblemente, será una de las artistas que más brille en la gran noche de la música latina.

La expectación crece por momentos. Por fin sabremos quienes se llevan los premios más importantes de la música en español. Se trata de una edición muy especial, porque es una ceremonia que se celebra por primera vez fuera de EE.UU. después de 24 años.

Todo está preparado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. En escasas horas se abrirá la alfombra roja por la que desfilarán artistas como Shakira, Rosalía o Maluma. Una gala en la que hay 5.000 invitados. Y, en 'Mediodía COPE', hemos querido conocer todos los detalles. Por eso, hablamos con nuestro compañero Antonio Hueso.





Explica que está preparado para disfrutar de la alfombra roja y de la gala. Y se ha puesto guapo para la ocasión. "Me tendrías que ver, vestido ya de gala", decía provocando las risas de Pilar García Muñiz.

Uno de los momentos más esperados, ha comentado Antonio Hueso, es la actuación de Shakira o Karol G. "Son de las nominadas con más nominaciones (valga la redundancia). Tengo un dato y es que se ha filtrado un tweet que lo han borrado enseguida. Decía algo así como que la actuación llegará al corazón y esto ha dado pie a especular que, quizás, podría actuar con sus hijos".

"Imagínate lo que sería esa foto de los dos juntos", dice Hueso sobre una posible instantánea entre Rauw Alejandro y Rosalía

Insiste en que sería uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia. Veremos si finalmente se cumple este pronóstico.

En estos Grammys hay mucha presencia española, como Alejandro Sanz o Pablo Alborán. El malagueño ha recibido 29 nominaciones, no se ha llevado ninguna. Por eso, Antonio Hueso espera que hoy sea el día. "Un año llevó unos calzoncillos con aves rapaces. Veremos lo que trae hoy".

Sobre la actuación de Rosalía y su posible homenaje a Sevilla esta noche, cuenta el compañero de Cadena 100 que "se ha filtrado esto y se han dicho muchas cosas como que tendría un toque flamenco. Estamos deseando descubrirlo. Es una de las artistas más queridas por nuestro público". ¿Y se cruzará con su ex? Otra incógnita.

"Es que si no quieren verse, yo creo que no se van a ver. Lo van a cuidar mucho. Imagínate lo que sería esa foto de los dos juntos. Creo que no se va a dar el caso, aunque en los Latin Grammy nunca se sabe", asegura Hueso.

El año pasado, la gala estaba dividida también en dos. Son más de 60 premios y lo tienen que hacer así para que la ceremonia no sea tan largo. Luego, tenemos los galardones de la mano de los presentadores y "donde conoceremos a los premiados que hemos mencionado esta tarde. Tengo otro dato, y es que se ha filtrado que los invitados pasarán a una carpa con una iluminación como si fuese la feria de Sevilla. Habrá un escenario con proyecciones que haga alusión a la capital andaluza".