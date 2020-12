Los dentistas advierten del peligro que conlleva no acudir a revisiones por miedo al contagio

Estar centrado en la pandemia no debería ser una excusa para descuidar otros aspectos relacionados con nuestra salud. El coronavirus pasará, confiamos en que sea pronto, y eso nos lleva a insistir en la necesidad de seguir cuidándonos, que en algunas ocasiones nos hemos despistado. Y uno de los aspectos que hay que tener muy en cuenta es el cuidado de la boca. Que ahora todos llevemos mascarilla y no se nos vea la boca no tiene que ser excusa para no cuidar nuestra salud bucodental. Por eso, para evitar problemas presentes y también futuros, MEDIODÍA COPE ha hablado con Óscar Castro Reino, Presidente del Consejo General de Dentistas.

El doctor ha explicado que las clínicas dentales son un lugar seguro y que retrasar cualquier revisión odontológica o un tratamiento bucodental es un error del que, seguro, nos vamos a acordar.

“Las clínicas dentales desde luego cumplen y cumplimos todos los protocolos de prevención de una forma muy estricta y como dato, dentro del estudio entre profesiones sanitarios, los dentistas es el colectivo sanitario donde menos contagios hay en comparación con otras profesiones sanitarias” ha explicado Óscar Castro.

No hay que perder de vista además que una mala salud dental influye directamente en nuestra salud general: “Un problema en la boca o una infección aumenta el peligro de sufrir otras enfermedades sistémicas, puede originar complicaciones cardíacas, pulmonares, problemas en el embarazo o por ejemplo empeorar una diabetes”.

Por ello, “una boca sana es una gran aliada para prevenir muchas de estas complicaciones y la Covid-19 también es una de ellas”.

El doctor se ha referido también a que los dentistas están constatando un aumento de pacientes con síntomas de bruxismo, de apretar los dientes, con dolor de cabeza y cuello debido al estrés y a la ansiedad. El tratamiento, en este caso consiste en una férula de descarga o férula de relajación para los músculos que se utiliza por la noche.