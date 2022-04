El 60% de los alumnos españoles siguen confiando en la asignatura de Religión

Te voy a llevar de vuelta al colegio. ¿Recuerdas a tus compañeros de clase?, ¿a tus profesores?... ¿las asignaturas que dabas?... Es posible que hasta te acuerdes de la lista de los reyes godos, de cómo tuviste que memorizar las tablas de multiblicar o cuando estudiabas en casa los 'irregular verbs' ("to be, was/were, been...").

Hoy hemos sabido que, en toda España, más de tres millones de estudiantes están cursando la asignatura de Religión. Desde Infantil hasta Bachillerato, representan el 60% de los alumnos, según los datos que ha proporcionado hoy la Conferencia Episcopal Española.

Escuchamos a José Manuel Gallardo, uno de los más de 35.000 profesores de esta asignatura. Él lleva 20 años dando clases en un colegio de Majadahonda un municipio cercano a Madrid. También a Ana e Iker, dos chicos de 15 años que estudian 4º de la ESO en Guadalajara en el Colegio Cardenal Cisneros.

En toda España tenemos 18.000 centros educativos. Lugares imprescindibles donde pasamos una de las etapas más importantes de nuestra vida. De todos ellos, más de 2.500 son colegios de ideario católico, y en sus aulas, mientras se emite 'Mediodía COPE', hay más de 1 millón y medio de niños y jóvenes. Además de los colegios de las congregaciones religiosas -como los Salesianos o los Escolapios-, también tenemos en España 330 diocesanos en los que estudian más de 110.000 alumnos.

De los 2.500 centros católicos del país, 2.400 son concertados. Según la última memoria de actividades de la Iglesia (la de 2019), los centros católicos supusieron un ahorro al Estado de 3.722 millones de euros. No solo estamos hablando de colegios, porque en España hay 15 universidades entre pontificias, católicas, eclesiásticas y de inspiración católica. En ellas estudian cada año casi 120.000 alumnos.

Evidentemente, en todos estos centros, todos los alumnos cursan la asignatura de Religión. Sin embargo, no ocurre igual en los colegios e institutos públicos. Juani da clase en un colegio público en Getafe, 15 kilómetros al sur de Madrid. Es profesora de un colegio que abrió hace muy pocos años en el barrio del Bercial. Sus alumnos tienen entre 3 y 9 años y menos de la mitad van a clase de Religión.