La guía para conocer el verdadero significado del amor: "Es lo que más afecta a los jóvenes"

Fátima Gallardo y Lourdes Peraire son dos amigas de Valencia, ambas tienen 25 años y se dieron cuenta durante la pandemia que muchos amigos suyos no estaba viviendo de verdad, de forma auténtica. Fue entonces cuando decidieron que ese mensaje lo debían transmitir y lo hicieron a través de un pódcast que se llama Juventruth y que no para de crecer: ya acumulan casi 150.000 reproducciones en las plataformas.

"Muchos jóvenes viven dejándose llevar por la corriente"

Ahora, gracias a este formato, han publicado su segundo libro titulado '¿Cómo vivir un amor auténtico?' una pequeña guia para descubrir, tal y como ellas mismas dicen, 'los anhelos que todos tenemos de amar y ser amados'.

Las protagonistas de este pódcast, Fátima y Lourdes, han pasado por 'Mediodía COPE' para contarnos todos los detalles sobre su nuevo libro y sobre lo que significa ser un altavoz para tantos jóvenes a través de esta pódcast. “La idea del proyecto surge durante la pandemia. Fátima y yo vivimos una juventud encaminada a descubrir qué es lo que queríamos en nuestra vida. Nos dimos cuenta que muchos jóvenes vivían dejándose llevar por la corriente, sin cuestionarse por qué tomaban las decisiones. Vimos la necesidad de compartir nuestra forma de vivir para que hubiera otra perspectiva".

'¿Cómo vivir un amor auténtico?': "El tema que más sale a relucir"

Además, la segunda temporada del pódcast se centra en el amor entre jóvenes y de ahí surge el libro titulado'¿Cómo vivir un amor auténtico?' .Fátima lo tuvo claro desde un primer momento: “Quería empezar desde el minuto uno hablando del amor, noviazgo y matrimonio. Es lo que más afecta a los jóvenes en la edad en la que estamos y es el tema que más sale a relucir. Ese anhelo de amar y ser amado está inscrito y hay que saber reconocerlo y saber responder bien a esa llamada”. Además, Lourdes ha querido hacer hincapié en que, a pesar de su edad, tienen muy presente en todo momento lo que significa el matrimonio: “Buscamos vivir un noviazgo que nos lleve a entregarnos a nuestra familia. Es algo por lo que trabajamos y lo anhelamos. Todo empieza en la soltería y después se vive un noviazgo encaminado a algo. Esto es algo serio que tiene un proyecto y una meta".

"En la soltería también hay sufrimiento y momentos de desesperación"

Además, una parte importante del libro es el tercer capítulo, con el nombre de 'Una buena soltería' y hay muchos jóvenes que la relacionan con el concepto de soledad y que incluso pueden considerarlo como un fracaso. “Que no tengas pareja no significa que estés solo, es una etapa preciosa en la que también hay sufrimiento y momentos de desesperación de decir, ¿Qué me está pasando?, ¿Por qué mis amigas tienen novio y yo no?, pero, si nos damos cuenta, desde la perspectiva que nosotros compartimos, la soltería no es una vocación sino una preparación hacia tu verdadera vocación al amor que ya se materializará como Dios tenga pensado... ya sea en la vida matrimonial o en la vida del celibato. Es un momento de crecimiento, de empezar grandes proyectos, para formarte, para crecer, para aprovechar el tiempo, hacer voluntariados... es precioso pensar que te estás preparando para esa vocación tan grande que va a llegar en cualquier momento”.