La llamada que recibe un restaurante de Granada en hora punta y que termina saliéndole muy cara: "Te dicen..."

"Te dicen que llaman desde el departamento de pagos, avisándote de que se había devuelto en el banco un recibo de 1.832 euros. Tenía que pagarlo en 40 minutos y si no me cortaban la luz", explica Ana a COPE.

Ella es una de los muchos hosteleros de Granada que están sufriendo una estafa en los últimos días. Recibir una llamada, supuestamente de su compañía eléctrica, avisándole de que hay un problema con el último recibo y que, si no se soluciona, les cortan la luz en menos de una hora con las consecuencias que eso tiene para su restaurante.

En todos los casos, el modo de actuar es el mismo. Imagínate la situación, doce de la mañana, en un restaurante que está a pie de playa en una localidad como Salobreña o Granada. Los primeros clientes empiezan a pedir el aperitivo y la dueña, Ana Rodríguez, está en plena faena, preparando todo para las comidas. Es el momento de mayor estrés del día. En ese momento recibe una llamada.

Estafa a golpe de teléfono

Según nos cuenta Ana, cuando recibes la llamada, el agobio es más poderoso que la razón, por lo que se marcha corriendo al banco. Allí, con ayuda del empleado, realiza una primera transferencia.

En ese momento, surge un imprevisto: "Me dijeron que me había confundido en un número al hacer pago, que lo hiciera de nuevo y mientras me devolvían la anterior."

Hace la segunda, pero el estafador asegura que no le ha llegado. "Tenías que haber esperado a recibir la devolución de la primera, ahora voy a tener que devolverte las dos y tú hacerme una tercera a otro número", cuenta Ana.

En resumen, en lugar de una, Ana hizo al final tres transferencias y en lugar de los 1.800 euros que le pedían al principio, terminó pagándoles en total 6.000.





La gran pregunta es si no sospecharon en ningún momento que se podía tratar de una estafa.

Es cierto que el trabajador del banco tuvo sus dudas y por eso habló directamente con la estafadora que le terminó convenciendo por la información que le aportaba. El hijo de Ana también dudó, de hecho, intentó hablar con ella para avisarla, pero la estafadora mantuvo la línea ocupada todo el tiempo para que nadie pudiera comunicarse con ella.

Ana, sin embargo, se fio totalmente de la llamada porque conocían a la perfección todos sus datos: "Lo saben todo, donde estás, donde vives, tu número de teléfono, tu DNI. Todo", asegura.

Más de 60 hosteleros afectados

Ana no ha sido la única estafada. La Guardia Civil ha detenido a seis personas dentro de la Operación 'Tec Apagón' por cometer, al menos, 60 delitos de estafa, todos en la provincia de Granada, y por haber conseguido, por medio de este timo, un botín superior a los 100.000 euros.

En 'Mediodía COPE' hemos hablado con Alberto Rodríguez, experto en ciberseguridad, para ver cómo tenemos qué actuar en estos casos y, sobre todo, cómo podemos detectar que se trata de una estafa.





"Primero debemos desconfiar de la premura que te ponen a la hora de pedirte el pago. Te meten mucha presión porque saben que pueden generarte un problema. Últimamente, ha habido una serie de ciberataques a empresas e instituciones y se han filtrado datos de usuarios", explica el experto.

Y es que "el estafador sabe mucho sobre ti y, por tanto, te hace dudar. Siempre que nos llamen por teléfono hay que desconfiar. Te dan información cierta, confidencial". Toma nota de todos los consejos de Alberto Rodríguez en el audio destacado.