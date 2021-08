Las vacunas y la eliminación de restricciones aumentan las ganas de irse a estudiar al extranjero

La princesa Leonor ha empezado una nueva vida en Gales. El mes de agosto llega a su fin y eso significa que las clases están a la vuelta de la esquina. En el caso de la princesa Leonor, ella inicia el bachillerato internacional en el Atlantinc College de UWC, un centro educativo situado a veintiséis kilómetros de la ciudad de Cardiff, Reino Unido.

Ayer los reyes Felipe y Letizia y la infanta Sofía la despedían en el Aeropuerto de Barajas y dejaban una imagen muy típica propia de cada comienzo de curso. Son muchas las familias que se reúnen cada año para despedir a los estudiantes que apuestan por seguir con su formación en el extranjero.

Estudiar fuera es algo habitual que, evidentemente, se ha visto afectado por la pandemia en los últimos meses. En el pasado año este tipo de viajes se redujeron, y los estudiantes que se vieron más afectados fueron los Erasmus. Esta experiencia, tan reclamada entre los estudiantes universitarios, se ha podido vivir, pero a medio gas. Nos lo ha contado Ana Fernández en Mediodía COPE. Tiene 21 años, está en camino de ser arqueóloga y el año pasado vivió un Erasmus muy atípico: "Yo me fui de erasmus a Italia, a Milán, todo el año. Estuve a punto de cancerlarlo por el covid". Ana mantuvo sus planes pero asegura que "no fue la experiencia que yo me esperaba de conocer a gente o de conocer un nuevo país".

Una gran parte del alumnado sí que los cancelaron. El descenso de movilidad de los estudiantes en el curso 2020-2021 fue de un 35%, pero ahora el escenario parece haber cambiado. Las vacunas y la eliminación de restricciones favorecen a ello. Las ganas siguen intactas y eso se nota en la demanda.

Un ejemplo de ello es Laura Puente. Es estudiante del tercer año de Publicidad en la Universidad CEU San Pablo, y ha decidido hacer un Erasmus y viajar a la ciudad francesa de Nantes. Se ha incorporado esta semana y ella misma ha contado en los micrófonos de COPE cómo está la situación entre los nuevos estudiantes respecto al COVID. Gel hidroalcóholico, mascarilla y mucho control, esas son las medidas implantadas en su universidad. Pero hay un elemento que se ha vuelto fundamental en Francia: "Se ha vuelto super obligatorio tener el certificado de la Unión Europea, en el que demuestra que tienes la pauta completa", advierte Laura. Este certificado se muestra en forma de QR y permite a todo el que lo posea a entrar en bares, restaurantes e incluso eventos culturales.

Es mucha la precaución que se tiene que mantener en este centro educativo, por la diversidad de países. "Hay gente de todas las nacionalidades", detalla Laura.