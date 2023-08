Sintió la llamada del Señor en medio de un concurso de triples: "Entró limpia"

Con la banda sonora de Forest Gump de fondo, en 'Mediodía COPE' hemos contado uno de los testimonios más estrambóticos de los últimos años. "Me ha recordado a esta película porque al protagonista cada dos por tres le pasaba algo extraordinario", ha dicho Manu Torralba en COPE. Se trata de la historia de un sacerdote de la archidiócesis de Toledo, Álvaro Serrano, que se ordenó el año pasado después de una vida apasionante a la vez que sorprendente.

Nació en Castañar de Ibor (Cáceres) hace 37 años y ahora es el párroco de dos pueblos de Badajoz: Fuenlabrada y Villarta de los Montes. Lo cierto es que ya desde niño se veía que su vocación era ser sacerdote: jugaba con avisiones y con obleas, es decir, jugaba a celebrar misa con ellas. No solo eso. Además, vestía a sus muñecos como curas: "Yo hacía mis misas con mis playmóbil disfrazados", ha dicho Álvaro Serrano en 'Mediodía COPE'.

Ingeniero y mago cómico

A los 18 años planteó en casa la posibilidad de entrar en el seminario, pero sus familiares le propusieron que antes de dar el paso probara a estudiar una carrera por si se daba cuenta de que aquello no era para él. Por ello se metió a estudiar Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid y, en sus ratos libres, comenzó a ganarse un dinerillo actuando como mago en fiestas de niños.

No fue piloto, como le habría gustado de pequeño, pero sí entró a trabajar con 24 o 25 años en la principal compañía aerea de nuestro país. "El sueño de todo ingeniero", como ha dicho Álvaro en COPE. "Cuando entro en la compañía aérea lo vi como un milagro porque era muy complicado conseguir trabajo allí, era precioso, yo disfrutaba con mi trabajo, decía, por fin es lunes", así lo ha contado Álvaro Serrano en Mediodía COPE. El padre Serrano comenzó a ascender en su empresa y forjó una relación estable con una joven de su pueblo… pero él seguía sin olvidarse de esa vocación que lo había perseguido desde pequeño.

Tira desde el centro de la cancha… ¡y entra limpia!

Aunque Álvaro nunca abandonó por completo la idea de entrar en el seminario, el momento en el que más claro vio que eso era lo que el Señor quería de él fue cuando un día, de manera absolutamente providencial, participó en un concuro de la ACB (la liga profesional de baloncesto de España). Llevaban cuatro años sin encontrar un ganador porque no es fácil encestar desde el centro de la cancha, pero él lo consiguió. No tenía ni idea de jugar al baloncesto, pero la pelota entró limpia.

Lo habló primero con Jesús

Tuvo que comunicar su decisión al jefe de su empresa, Jesús, que no acababa de entender muy bien a qué seminario de formación era al que quería apuntarse. Álvaro Serrano tuvo que serle un poco más explícito para evitar malentendidos. Una vez recibió el apoyo de su jefe, Álvaro tuvo que comunicárselo a Recursos Humanos. "Lo he hablado con el jefe", les contó. "¿Pero a tu jefe del cielo?", le respondió la responsable. "Sí, lo he hablado con Jesús", matizó Jesús. "¿Jesús de Dios?", le preguntaron una vez más, de la manera más inocente posible.

Ordenado el año pasado en Guadalupe

El padre Álvaro Serrano se ordenó por fin el año pasado, en 2022. Ahora es párroco en en las localidades de Fuenlabrada de los Montes y Villarta de los Montes (en Badajoz), donde es uno más del pueblo e intenta unir a todos los habitantes como una sola familia. La ceremonia de ordenación, de manera absolutamente excepcional, se celebró en el Monasterio de Guadalupe. Los motivos fueron dos: coincidió con el año jubilar de Guadalupe y su pueblo está a media hora de camino en coche. Él fue el único sacerdote que se ordenó allí. Una anécdota más que contar en el futuro.