José Carrasco, páter de la BRIPAC: "España siempre ha sido 'inmaculista'"

Hoy, 8 de diciembre, celebramos la Inmaculada Concepción, patrona de España. Pero... ¿sabes qué es la Inmaculada Concepción de María? Es un dogma de la Iglesia Católica, o sea, una verdad absoluta que es aceptada por todos los creyentes. El dogma de la Inmaculada Concepción nos dice que María fue concebida sin pecado original y que fue preservada de todo pecado desde ese momento. La Inmaculada no solo es la patrona de nuestro país, sino también la de la Infantería Militar y de los capellanes castrenses; es decir, de los sacerdotes que acompañan a nuestras tropas.

"España ha sido tradicionalmente 'inmaculista', más de mil años antes de que que se instaurase el dogma oficialmente", ha dicho en 'Mediodía COPE' el capellán de la BRIPAC (Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas del Ejército de Tierra), el páter José Carrasco. Esta unidad es la única del Ejército de Tierra compuesta en exclusiva por paracaidistas y cuenta en la actualidad con 3.500 hombres y mujeres. "Unos soldados le rezaron en el siglo XVI a una imagen de la Inmaculada Concepción y acabaron ganando a 30.000 holandeses en Empel".

"Yo no difiero mucho de un párroco de pueblo", ha dicho el capellán de la BRIPAC, el páter José Carrasco, en COPE. "En una unidad militar se confiesa, se bautiza, se casa… pero aquí nosotros tenemos que salir con ellos de maniobras, de ejercicios militares, de misión… Nosotros lo que hacemos es acompañar, prestar ayuda espiritual y dar ese hombro sobre el que llorar".

"No me he llegado a tirar en paracaídas y me lo echan en cara. Y además tienen razón", le ha contado el páter a Pilar García Muñiz. "Nosotros no tenemos que conducir un carro de combate, pero sí intentamos integrarnos y tener la misma preparación de los hombres que forman parte de la unidad".