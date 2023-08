La JMJ, el evento que ha marcado la vida de más de 20 millones de personas: "Es impactante"

Con el saludo del patriarca de Lisboa, el cardenal Manuel Clemente, comenzaba anoche la Jornada Mundial de la Juventud número 37. Desde la primera en 1986, a la JMJ han acudido más de 20 millones de personas y algunas han repetido varias veces, como Cristina, de Barcelona, que a sus 24 años ya es una experta después de estar en Madrid 2011 y Cracovia 2016. No cabe duda de que es una experiencia que marca la vida de muchas personas: "Es impactante ver a tanta gente de tu edad y da esperanza". Como las de Sergio y Aurora, una pareja de novios de Granada que se pidió matrimonio en el Encuentro de Españoles del lunes delante de 400.000 compatriotas. Fue durante el concierto que presentaba nuestro compañero Guillem Climent, de Megastar FM.

Escena bonita y casi terrorífica al mismo tiempo porque la pobre Aurora nos contó ayer en 'Mediodía COPE' los nervios que pasó vio que su novio Sergio subía al escenario acompañado de los encargados de la seguridad. Sergio, por su parte, tampoco lo tenía muy pensado. Fue un arrebato que tuvo en aquel momento, animado por sus amigos. 3 años llevan de novios esta pareja de Granada. Seguro que van a ser muy felices Sergio y Aurora juntos, como ya lo son desde hace 7 años otra pareja que surgió en otra Jornada Mundial de la Juventud, la de 2016 en Cracovia, la de Tomás y Sara, que mantuvieron la relación a distancia durante unos años. Él vivía en Burgos y ella en Madrid y tuvo que ser en la capital donde Tomás le pidiese matrimonio.

Vocaciones sacerdotales y religiosas

37 ediciones de la JMJ dan para muchas historias y anécdotas. Además de parejas que se conocen y matrimonios que se prometen, en estos eventos hay mucha gente que se reconcilia con su fe y o descubren su vocación, como el sacerdote de Madrid Borja Boada, que ha compartido en 'Mediodía COPE' su testimonio: "El Señor va dando pasitos con uno y al final hubo dos que me marcaron mucho: Sydney 2008 y Madrid 2011, que fueron pequeños escaloncitos que me ayudaron a reconocer que me llamaba a unir mi corazón con el suyo".