Irene sufre afasia desde hace 14 años: "Miras a la gente y la palabra no fluye, es muy duro"

Irene Santervás es natural de Potes, en Cantabria. Ahora tiene 42 años, pero el 24 de diciembre de 2008, ese día cambió su vida.

Por la noche, mientras dormía, sufrió un ictus. Irene no se acuerda de nada. Estuvo dos semanas en el hospital totalmente dormida. Cuando despertó, se miró al espejo y vio que toda la parte derecha de la cara la tenía paralizada que tenía la cabeza rapada y en ese momento, se dio cuenta de que no podía hablar, de que no podía preguntarle a su madre Conchi y a su padre Auxibio qué le había pasado. Irene sufría, y a día de hoy sufre, afasia.

Un nombre que, probablemente, te sea familiar. Es lo que ha obligado a Bruce Willis a retirarse del cine. La afasia es ese trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarte mediante el habla. Hay muchas causas, pero normalmente se debe a alguna lesión cerebral: un accidente o un ictus, como en el caso de Irene. Ella, quince años después de esa lesión cerebral, ya ha conseguido hablar: “Yo miraba a la gente y la palabra no fluía. Es muy duro”.

Su logopeda, Marina Terán, le ayuda: “Principalmente lo que hacemos habitualmente es un guion. Establecemos que es lo que quiere decir y trabajamos la fluidez para que acceda rápidamente a las palabras y no se trabe”.

Marina cuenta que la afasia es un trastorno frecuente en el día a día de muchas personas: “En este caso la noticia más sonada es la de este actor. Nos ayuda a visibilizar y a concienciar a la población de que estas cosas pasan todos los días”.

Marina e Irene han preparado juntas la entrevista que Pilar García Muñiz les ha realizado. La logopeda ha indicado que trabajar con Irene cómo paciente es muy muy fácil.