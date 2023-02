La infracción de tráfico más habitual que se comete en España: hasta 200 euros y 4 puntos de multa

¿Sabes a qué sanciones te enfrentas por saltarte un semáforo en rojo? Pues es una de las sanciones a las que más se enfrentan los conductores madrileños. De hecho, los últimos tres años, estas infracciones han aumentado un 467%. También hay que tener en cuenta que, además, saltarse una luz roja implica una pérdida de puntos.

“Saltarse una semáforo en rojo supone una infracción grave y supone también 200 euros y 4 puntos”, comienza diciendo al respecto Emilio Fernández, presidente de la asociación provincial de autoescuelas de Madrid, para ‘Mediodía’ en COPE. “Esta infracción es de la más frecuentes porque tenemos semáforos con radar en Madrid, en los que salta la cámara y te pilla in fraganti”, aclara, haciendo referencia a cómo captan tantas de estas infracciones.

“Parece que a veces no se acuerdan ni de los intermitentes ni de los semáforos en ámbar. A veces hay que recordar que los semáforos en ámbar significa parar. El semáforo en ámbar es detención, pero la denuncia no viene por saltarse ese semáforo en amarillo fijo, viene por saltarse el rojo”, explica el experto.

“En el semáforo ámbar fijo hay que para siempre, significa detención, siempre que no se pueda hacer en circunstancias suficientes”, aclara. Asimismo, apunta que también es muy frecuente cometer infracciones en los pasos de peatones: “Se cometen infracciones en los pasos de peatones, pero no son sancionables como una semáforo, que es Ipso facto. Un agente igual no te multa por no detenerte en un paso de cebra porque supone una mayor obstaculización para la situación”.

Otra multa muy común

Por otro lado, hay otras infracciones importantes a tener en cuenta con la bajada de temperaturas. Con el frío es muy recomendable que tengamos preparadas las cadenas para la nieve en los maleteros de nuestros vehículos. Ya que, no llevar estas colocadas en los neumáticos del coche, puede provocar problemas en la conducción y, seguramente, un accidente.

Según una encuesta realizada a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil por Autofácil, la sanción por no llevar puestas las cadenas para la nieve en una carretera helada o nevada es una de las multas más comunes. De hecho, estamulta conlleva una sanción de 200 euros. Además, los únicos vehículos que están exentos de llevarlas son los que están equipados con los neumáticos de invierno con identificación M+S.