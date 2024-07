La Iglesia de Valencia implantará centros de escucha dirigida a los que sufren la soledad no deseada

Valencia implantará centros de escuchas diocesanos en los próximos meses con la intención de escuchar a aquellas personas que lo necesitan, pero sin darles consejos. Se trata un servicio gratuito dirigido a personas que están atravesando por situaciones difíciles, como la soledad no deseada, problemas familiares o vitales o un estado de ánimo negativo con riesgo de cronificarse.

“Sabemos que la escucha tiene un poder terapéutico y sanador, y los centros de escucha son un sevicio gratuito y espacio de encuentro, de acogida, de comprensión donde la persona pueda expresarse y desahogarse”, ha explicado la psicóloga Yolanda Ruiz, responsable de estos centros de escucha diocesana.

Pese a que atribuimos la soledad a los mayores, lo cierto es que cada vez más jóvenes se sienten solos. En este sentido, Yolanda Ruiz ha hecho referencia al último informe del 'Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada' que revela que el 17% de los adolescentes y jóvenes padecen esta lacra, mientras que el 10% de la población asegura no tener con quien compartir sus preocupaciones.

“Tenemos mucho ruido, estamos hiperestimulados con acceso a información infinita, múltiples herramientas para conectarnos a través de las redes sociales, pero esta sociedad líquida está afectando al proceso de despersonalización. Por eso un recurso de este tipo contribuye a humanizar estas relaciones y rescatar la esencia de lo que es la persona”, ha explicado la psicóloga.

Un modelo de “psicología humanista" y de "acogida incondicional"

El modelo de atención en estos centros diocesanos de escucha de Valencia tienen un modelo “de psicología humanista”, donde los beneficiarios reciben una “acogida incondicional, sin juicio moralizante y empatía”.

Y es que como recalca Yolanda Ruiz, es fundamental situar a la persona en el centro para promover su dignidad. Para ello, apunta, es necesario una serie de herramientas que requieren de formación por parte de los futuros 'escuchas': “Esto puede requerir un desaprendizaje porque muchas veces aplicamos técnicas y pensamos que escuchamos, pero no lo hacemos de manera eficaz, por eso no damos consejos, intentamos no juzgar porque queremos que sea la persona la que sea dueña de su problema”, ha precisado.

Cuestionada por la 'unidad móvil de intervención de crisis' que incluye este programa, la psicóloga ha explicado que se trata de una ambulancia de escucha para trasladarse al lugar donde la persona precise de este servicio y no tenga este recurso a mano.

“Esta unidad está en el centro San Camilo 'Humanizar' de Tres Cantos (Madrid) y es un recurso potente que contaremos con él de manera periódica para ir sensibilizando en esta labor de la escucha y también ir llegando a esas periferias para poder acoger y escuchar a las personas que lo necesitan y les resulta complicado trasladarse a un centro de escucha”, ha detallado.