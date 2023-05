Hoy cumple un año: Julieta la bebé que nació con 500 gramos y consideraban "no viable"

Julieta apenas pesó 500 gramos al nacer. Medio kilo de pura vida abriéndose camino con tan solo 23 semanas de gestación. Las opciones no eran muchas, pero cada día que pasaba en la UCI era una batalla ganada para ella. Hoy Julieta cumple un año.

Rosa Graña es su madre y no olvidará la noche en la que se dio cuenta de que estaba sangrando. Cogió a su pareja, José, y se fueron a urgencias. Allí les dijeron que Rosa estaba de parto. De parto 4 meses antes de lo normal. Los médicos iban a intentar atrasarlo, pero no prometían nada.

"Me tienen una semana con medicación, pero después de la medicación me vuelvo a poner de parto. Me dicen que Julieta no es viable, pero Julieta se agarra a la vida, ella quiere vivir", recuerda aquel día Rosa en Mediodía COPE.

Aquí comienza la historia de Julieta. El parto tenía que ser natural, no podían hacer una césarea ni utilizar epidural porque todo podía perjudicar a la bebita. Fue un proceso largo, lleno de momentos de tensión, pero Julieta quería abrazar la vida. Cuando nació era tan pequeña que cabía en la mano de su padre.

"La llevan a la incubadora y nos dicen que podemos pasar todo el tiempo a sus pies si queremos, pero nos recomiendan que vayamos a descansar porque si Julieta quiere vivir os va a tener mucho tiempo aquí con vosotros", nos dicen.

72 días sin poder cogerla

523 gramos, 189 días dentro de una incubadora. Seis meses completos con sus días y sus noches. Rosa y José se despertaban cada día sin saber que iba a pasar en las siguientes 24 horas porque nadie sabía si la chiquitina iba a sobrevivir. Pero en ese cuerpo tan pequeño había mucha fuerza, mucha lucha, mucha resistencia. Y Julieta sobrevivió. Al final llegó el día y Julieta salía del hospital en brazos de sus padres.

"El día que yo me traigo a Julieta a casa yo sé que Julieta va a estar todos los días conmigo, Julieta me ha dado una lección muy grande, lo más pequeña te puede dar una gran lección", confiesa con emoción en la voz Rosa.

Fíjate, la pequeña estuvo más tiempo en la incubadora que en la tripa de su madre. Salío del hospital con oxígeno, con una sonda nasograstica y con muchas pruebas médicas y revisiones. José y Sara sabían que el camino era muy largo, muy duro y que el resultado era tremendamente incierto. No sabían si la niña iba a vivir y, si lo hacía, qué condiciones iba a tener en su frágil vida.

No fue fácil para ellos y, a veces las fuerzas y el optimismo flaqueaban, pero ahí estaban los dos, para apoyarse mutuamente y seguir adelante. "Cuando él se hundió se le notaba porque aunque estaba con los pies arrastrando siempre ha estado ahí para mí y Julieta nos ha unido más todavía", asegura Rosa en COPE.

Pues después de toda esta lucha y esos momentos de incertidumbre, hoy Julieta cumple un año como una niña normal porque no le ha quedado ninguna secuela. Unos días durísimos que algún día le contarán a Julieta cuando sea mayor. Cómo llegó a este mundo antes de tiempo, cómo se agarró a la vida, cómo luchó por sobrevivir. Unos días que Rosa recogió en un diario.

"Un diario en el que está toda su historia las cinco veces que le han dado por muerta, las infecciones que cogió, la primera vez que pudimos cogerla porque hasta los 72 días no pudimos tomarla", avanza detalles la orgullosa mamá de Julieta.

72 días sin poder coger a su hija en brazos, qué duro. Seis meses en el hospital, pero el pasado 22 de noviembre Julieta llegaba a casa, su casa, en la que hoy va a celebrar su primer cumpleaños. Muchísimas felicidades a esta pequeña que nunca se separa de su peluche favorito, su elefante.

Julieta, felicidades por tu añito de vida, pero también por tu lucha, por tu fortaleza y por enseñarnos, desde tu pequeño cuerpecito, lo grande que es la vida.