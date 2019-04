Su hijo hizo un corto porque no tenía trabajo y ahora hay cola por contratarle

Se llama Jordi Pascual pero más que presentarle nosotros dejemos que se presente él: “mi experiencia académica cuenta con tres licenciaturas en ciencias económicas. Con esto he sido supervisor en auditoria en multinacional, director financiero…”

Vamos un pedazo de currículum. ¿Pero cual es el problema? El Jordi Pascual que vemos en el corto es el hijo pero la realidad es que el protagonista es su padre y tiene 59 años.

Su buen currículum no ha servido para evitar que esté en paro. En 2010 fruto de la crisis se quedó sin empleo. Nueve años ya. Algún trabajo temporal… pero nada estable. Así que su hijo ha realizado un cortometraje para poder ayudarle a buscar trabajo. Y de paso también denunciar la situación que están viviendo las mismas personas que con su edad están en la misma situación. Y ¿qué le motivo todo? Pues como dice él mismo: siempre se dice que los padres tienen que ayudar a sus hijos y él quiere ayudar a sus padres…

El resultado, lo hemos visto recientemente, todo un éxito. Decenas de entrevistas con los medios y lo más importante: “ofertas de trabajo”.

El propio “Jordi hijo” reconoció que tuvo que “delegar” la cantidad de entrevistas que estaba recibiendo, “hasta 12 por mail y algunas ofertas que decían directamente que nos contrataban”.

Un éxito de la noche al día que les pilló por sorpresa. De hecho cuando le planteó a su padre la idea le dijo “Jordi, no pierdas dinero y energía en conseguir algo que no he conseguido yo en 9 años”.