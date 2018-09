Hermano de Belén Jiménez, fallecida en Tanzania: "Esperamos que los cuerpos salgan hoy hacia España"

María Belén Jiménez, Juana Jiménez, ambas residentes en Vélez-Málaga y María Victoria Aláez, de Alhaurín de la Torre junto al italiano Sebastien Giordani, todos de unos 45 años, fallecían el domingo, 2 de septiembre, en un accidente de tráfico en el norte de Tanzania, cuando el vehículo en el que viajaban se estrelló contra un camión. En el siniestro también fallecían el conductor del vehículo y el cocinero, que viajaba con ellos, ambos de origen tanzano.

Los cuerpos de los turistas, las tres españolas y su amigo italiano, se encuentran en un hospital de Arusha a la espera de poder ser repatriados a España.

Mientras la Policía investiga aún las causas del accidente, el consulado español en Tanzania con la cónsul a la cabeza, Teresa Martín, se está ocupando de todo el papeleo y permanece en contacto permanente con las familias de las fallecidas y busca la fórmula para darles asistencia, con el objetivo de que los cuerpos puedan ser repatriados lo antes posible a España e Italia. Desde el primer momento la embajada española, que prestará la asistencia oportuna a las familias, realiza gestiones con las autoridades locales que llevan la investigación del accidente y la empresa responsable del vehículo accidentado. Detalles que ha confirmado en 'Mediodía COPE' el hermano de la enfermera Belén Jiménez. José Miguel Jiménez, al igual que su familia, espera que los restos mortales de su hermana y sus amigos sean repatriados cuanto antes para poder cerrar este triste episodio de sus vidas, "esperamos que los cuerpos salgan hoy. La embajada se está encargando de todo, está pendiente para hacer la repatriación y en todo momento me han dicho que no agilizamos nada estando allí".

Por ello las familias siguen desde España el estado de las investigaciones y del proceso de traslado de los restos mortales, "el personal de la embajada está en contacto con nosotros y con las aseguradoras y hacen todos los trámites. Están a la espera de la documentación del servicio post mortem" relata José Miguel que aún no sabe los detalles de cómo se produjo la colisión entre el todoterreno en el que viajaban los turistas y el camión, "no se sabe exactamente por qué ha sido la colisión, dicen que si fallaron los frenos, o por un pinchazo de ruedas, no tenemos información oficial, es lo que nos dicen desde la embajada. Sabemos que ellos iban bien, todo correcto en el todoterreno y que el camión les ha arrollado".

José Miguel recuerda a su hermana, que era conocida entre sus compañeros del hospital en el que trabajaba como enfermera como Belencita, como una mujer apasionada por el deporte, "lo que ha trascendido es la realidad, el año pasado estuvieron en Perú, el anterior en Islandia, todos los años hacían un viaje. Apasionada del deporte, se cuidaba mucho, hacía atletismo, senderismo, todos los días iba al gimnasio y sobre todo era muy familiar. Somos una familia muy unida y ella, al no tener hijos, sus sobrinos eran como sus hijos".